В Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских пленных, — СМИ

В ночь на 24 декабря в результате взрыва в Москве погибли два сотрудника Министерства внутренних дел России. Оказалось, что они участвовали в войне против Украины и пытали украинских военнопленных.

Взрыв произошел в московском районе Орехово-Борисово на улице Елецкой. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщает, что около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ.

Взрыв в Москве

Приблизившись к полицейскому автомобилю, стоявшему неподалеку полицейского участка, мужчина бросил в окно машины взрывной пакет, в результате чего прогремел взрыв.

По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источники в ГУР отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии.

Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.

Взрыв в Москве 24 декабря – что известно

Взрыв прозвучал примерно в 300 метрах от места, где двумя днями ранее в собственном автомобиле был взорван генерал-лейтенант Минобороны РФ Фанил Сарваров. Погибли лейтенанты 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов.

Российские полицейские были на войне в Украине

По одной из версий, перед взрывом к служебному автомобилю дорожно-патрульной службы (ДПС) подбежал неизвестный мужчина и бросил внутрь пакет со взрывным устройством.

Местные жители сообщали, что видели неподалеку подозрительного мужчину в маске и капюшоне. И якобы полицейские прибыли на вызов. Также есть сообщения о том, что якобы рядом было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, которое не сдетонировало.

Позже пропагандистский Telegram-канал Mash сообщил, что было обнаружено тело еще одного погибшего и это якобы и был подрывник. Отмечается, что ему было 24 года и он приехал из Ивановской области. И взрывпакет он бросил в полицейских, потому что они подошли к авто, как раз когда он устанавливал СВУ под днищем. Насколько это отвечает действительности – неизвестно.

Так как есть версия, что подрывник скрылся.

