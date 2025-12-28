Є постраждала: ЗС РФ знову вдарили по Херсонській ТЕЦ

28 грудня російські окупанти з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль, єдину, яка живила теплом десятки тисяч квартир у місті.

Унаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства, повідомила група "Нафтогаз". Потерпілу госпіталізували, зараз вона отримує необхідну медичну допомогу.

Станція зазнала суттєвих пошкоджень, і зараз рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

"Ворог атакує станцію мало не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста", — заявив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Ця атака — не перша для Херсонської ТЕЦ. 4 грудня голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін заявив, що понад 40,5 тисячі абонентів залишилися без опалення після того, як довелося призупинити роботу ТЕЦ. Через масовані обстріли вона зазнала серйозних руйнувань.

Тоді влада розглядала варіанти альтернативного теплопостачання для житлового фонду і шукала разом із партнерами шляхи забезпечити людей альтернативними джерелами обігріву.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні. Влучення ворожого боєприпасу сталося в момент, коли лікарі приймали пологи у пацієнтки.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін хоче влаштувати в Херсоні екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути на собі Туреччина, Румунія і Болгарія.