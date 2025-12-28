Есть пострадавшая: ВС РФ снова ударили по Херсонской ТЭЦ

28 декабря российские оккупанты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли Херсонскую теплоэлектроцентраль, единственную, которая питала теплом десятки тысяч квартир в городе.

В результате атаки пострадала одна из работниц предприятия, сообщила группа "Нафтогаз". Потерпевшую госпитализировали, сейчас она получает необходимую медицинскую помощь.

Станция получила существенные повреждения, и сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Враг атакует станцию ​​чуть ли не каждый день. Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города", — заявил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Эта атака – не первая для Херсонской ТЭЦ. 4 декабря председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил, что более 40,5 тысячи абонентов остались без отопления после того, как пришлось приостановить работу ТЭЦ. Из-за массированных обстрелов она подверглась серьезным разрушениям.

Тогда власти рассматривали варианты альтернативного теплоснабжения для жилого фонда и искали вместе с партнерами пути обеспечить людей альтернативными источниками обогрева.

Напомним, российские оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне. Попадание вражеского боеприпаса произошло в момент, когда врачи принимали роды у пациентки.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин хочет устроить в Херсоне экологическую катастрофу, последствия которой могут ощутить на себе Турция, Румыния и Болгария.