Підрозділи ЗС РФ підійшли впритул до Костянтинівки: як змінилася лінія фронту (карта)

2 січня російські війська взяли під контроль село Олександро-Шультине і просунулися в бік Костянтинівки Донецької області. Загалом за минулу добу під контроль Збройних сил РФ на цій ділянці фронту перейшло близько 12 кв. кілометрів.

Підрозділи армії РФ впритул підійшли до Костянтинівки Донецької області, про що свідчать картографічні дані аналітичного ресурсу DeepState.

Противник просунувся з боку населеного пункту Олександро-Шультине та продовжує чинити тиск на оборонні рубежі Збройних сил України в району Плещіївки та Предтечиного.

Карта бойових дій у районі Костянтинівки. 2 січня 2026 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультинське, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка і в напрямку Іванопілля, а також Берестка та Степанівки.

Загалом за весь грудень 2025 року і початок 2026 року просування ЗС РФ на Костянтинівському напрямку було незначним. Однак, як повідомив 2 січня український військовий оглядач Костянтин Машовець, військам РФ нещодавно вдалося прорватися в південно-східну частину Костянтинівки, і наразі противник намагається закріпитися в районі між вулицею Островського і СТО "Сіті-Драйв-2019".

Відео дня

Водночас ідеться не про масовий прорив, а проникнення окремих передових штурмових груп зі складу угруповання військ "Південь". За словами оглядача, росіяни мають намір використати той самий метод, який застосовували в Куп'янську і Покровську, а саме, інтенсивне проникнення та "інфільтрація значної кількості малих піхотних груп у густонаселені міські райони з масованою підтримкою дронів".

Важливо

Добропілля чи Костянтинівка: куди рушать росіяни після захоплення Покровська та Мирнограда

"Очевидно, що до початку етапу масованого "проникнення" противник спробує, якщо не заблокувати, то хоча б істотно ускладнити логістику (МТЗ) українських частин і підрозділів, що обороняються на цьому напрямі безпосередньо в місті", — зазначив Машовець.

При цьому в тактичній зоні дій штурмових підрозділів ЗС РФ, ймовірно, буде активно задіяна авіація, зокрема безпілотна, яка забезпечить розвідку і вогневе ураження.

Нагадаємо, 2 січня аналітики DeepState повідомили, що Збройні сили РФ просунулися в районі населених пунктів Покровськ і Мирноград Донецької області, а також у Світлому. На цій ділянці фронту було зафіксовано зміни лінії бойового зіткнення.