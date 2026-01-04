Подразделения ВС РФ подошли вплотную к Константиновке: как изменилась линия фронта (карта)

2 января российские войска взяли под контроль село Александро-Шультино и продвинулись в сторону Константиновки Донецкой области. Всего за минувшие сутки под контроль Вооруженных сил РФ на данном участке фронта перешло около 12 кв. километров.

Подразделения армии РФ вплотную подошли к Константиновке Донецкой области, о чем свидетельствуют картографические данные аналитического ресурса DeepState.

Противник продвинулся со стороны населенного пункта Александро-Шультино и продолжает оказывать давление на оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины в района Плещеевки и Предтечино.

Карта боевых действий в районе Константиновки. 2 января 2026 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, на Константиновском направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Иванополья, а также Берестка и Степановки.

В целом за весь декабрь 2025 года и начало 2026 продвижение ВС РФ на Константиновском направлении было незначительным. Однако как сообщил 2 января украинский военный обозреватель Константин Машовец, войскам РФ недавно удалось прорваться в юго-восточную часть Константиновки, и на данный момент противник пытается закрепиться в районе между улицей Островского и СТО "Сити-Драйв-2019".

В то же время речь идет не о массовом прорыве, а проникновении отдельных передовых штурмовых групп из состава группировки войск "Юг". По словам обозревателя, россияне намерены использовать тот же метод, который применяли в Купянске и Покровске, а именно, интенсивное проникновение и "инфильтрация значительного числа малых пехотных групп в густонаселенные городские районы с массированной поддержкой дронов".

"Очевидно, что до начала этапа массированного "проникновения" противник попытается, если не заблокировать, то хотя бы существенно усложнить логистику (МТО) украинских частей и подразделений, обороняющихся в этом направлении непосредственно в городе", — отметил Машовец.

При этом в тактической зоне действий штурмовых подразделений ВС РФ, вероятно, будет активно задействована авиация, в том числе беспилотная, которая обеспечит разведку и огневое поражение.

Напомним, 2 января аналитики DeepState сообщили, что Вооруженные силы РФ продвинулись в районе населенных пунктов Покровск и Мирноград Донецкой области, а также в Светлом. На этом участке фронта были зафиксированы изменения линии боевого соприкосновения.