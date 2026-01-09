Пробили стіну відділення: у Херсоні дві медсестри поранені після атаки ЗС РФ (відео)

9 січня близько 12:15 російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, поціливши по лікарні в Дніпровському районі міста.

Снаряд пробив стіну одного з відділень, через що дві медсестри дістали контузії та мінно-вибухові травми, повідомили в Херсонській військовій міській адміністрації. Обидві постраждалі госпіталізовані для проведення обстеження та подальшого лікування.

Також у мережі показали відео наслідків обстрілу медичного закладу.

За 15 хвилин після цього удару ЗС РФ атакували центр міста, через що поранення дістала 73-річна жінка, яка отримала вибухову травму й осколкове поранення лівої кисті. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

О 13:00 Херсон зазнав нового обстрілу, внаслідок якого 60-річний співробітник комунального підприємства опинився в лікарні з вибуховою травмою та осколковими пораненнями спини.

Обстрілу обласний центр зазнав і вчора. Приблизно о 12:30 ЗС РФ вдарили по центральній частині Херсона. Під ударом опинилося приміщення кафе, двоє чоловіків загинули на місці, ще один — помер у лікарні. У Херсонській окружній прокуратурі заявили, що порушили справу про воєнний злочин, який призвів до загибелі людей.

