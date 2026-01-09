Пробили стену отделения: в Херсоне две медсестры ранены после атаки ВС РФ (видео)
9 января около 12:15 российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, попав по больнице в Днепровском районе города.
Снаряд пробил стену одного из отделений, из-за чего две медсестры получили контузии и минно-взрывные травмы, сообщили в Херсонской военной городской администрации. Обе пострадавшие госпитализированы для проведения обследования и последующего лечения.
Также в сети показали видео последствий обстрела медицинского учреждения.
Спустя 15 минут после этого удара ВС РФ атаковали центр города, из-за чего ранения получила 73-летняя женщина, получила взрывную травму и осколочное ранение левой кисти. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
В 13:00 Херсон подвергся новому обстрелу, в результате которого 60-летний сотрудник коммунального предприятия оказался в больнице со взрывной травмой и осколочными ранениями спины.
Обстрелу областной центр подвергся и вчера. Примерно в 12:30 ВС РФ ударили по центральной части Херсона. Под ударом оказалось помещение кафе, двое мужчин погибли на месте, еще один — умер в больнице. В Херсонской окружной прокуратуре заявили, что возбудили дело о военном преступлении, которое привело к гибели людей.
Напомним, в результате повторного удара по Дарницкому района Киева сегодня ночью погиб 56-летний сотрудник скорой помощи. Еще четверо медиков получили травмы.