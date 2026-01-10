Росія готує до застосування нові ракети для Ту-95 і Ту-160: що відомо про зброю

Росія готується до застосування нових типів авіаційних ракет, які планується випробувати під час бойових дій проти України. Йдеться про крилату ракету Х-БД-К, а також гіперзвукові Х-99 і Х-МЦ з використанням виключно російських компонентів.

Російські зброярі завершили виробництво експериментальних зразків нових ракет для стратегічної авіації. Про це 10 січня повідомив моніторинговий канал "еРадар | Повітряна тривога".

Противник має намір використовувати Україну як полігон для їхніх випробувань. Йдеться одразу про кілька типів озброєнь, призначених для стратегічних бомбардувальників Повітряно-космічних сил РФ.

Зокрема, повідомляється про розробку крилатої ракети повітряного базування Х-БД-К. Її носієм є бомбардувальник Ту-95МС. Максимальна швидкість ракети досягає 900 км/год, а дальність — близько 3000 км. Х-БД-К розглядається як аналог ракети Х-101, однак відрізняється зміненою системою наведення і вкрай малою висотою польоту — від 30 до 70 метрів над поверхнею землі, що ускладнює її виявлення засобами ППО.

Також згадується гіперзвукова крилата ракета повітряного базування Х-99, призначена для модернізованих бомбардувальників Ту-160М. Її заявлена швидкість досягає 6600 км/год, а дальність — до 5500 км, що робить її потенційно одним із найбільш далекобійних засобів ураження в арсеналі російських ПКС.

Крім того, Росія, за даними моніторингового каналу, розробила гіперзвукову авіаційну протикорабельну авіаційну ракету Х-МЦ. Вона має універсальний характер і може застосовуватися з усіх типів стратегічних бомбардувальників. Дальність польоту ракети становить до 900 км, швидкість — до 4200 км/год. Фактично вона розглядається як аналог ракети Х-22.

Зазначається, що розробка і випробування нових ракет безпосередньо пов'язані з дефіцитом іноземних комплектуючих для крилатих ракет, які використовувалися раніше. Нові зразки повністю складаються з російських компонентів і не містять імпортних деталей.

За оцінкою авторів публікації, відмова від іноземних комплектуючих може негативно позначитися на якості та точності нових ракет. Це, своєю чергою, збільшує ризики невибіркових ударів і становить підвищену загрозу для цивільного населення України в разі їхнього бойового застосування.

Нагадаємо, про розробку крилатої ракети Х-БД стало відомо ще 2023 року. Тоді повідомлялося, що система матиме багатозарядну боєголовку, призначену для ураження двох різних цілей, віддалених одна від одної на 100 км.