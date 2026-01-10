Россия готовит к применению новые ракеты для Ту-95 и Ту-160: что известно об оружии

Россия готовится к применению новых типов авиационных ракет, которые планируется испытать во время боевых действий против Украины. Речь идет о крылатой ракете Х-БД-К, а также гиперзвуковых Х-99 и Х-МЦ с использованием исключительно российских компонентов.

Российские оружейники завершили производство экспериментальных образцов новых ракет для стратегической авиации. Об этом 10 января сообщил мониторинговый канал "еРадар | Воздушная тревога".

Противник намерен использовать Украину в качестве полигона для их испытаний. Речь идет сразу о нескольких типах вооружений, предназначенных для стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил РФ.

В частности, сообщается о разработке крылатой ракеты воздушного базирования Х-БД-К. Ее носителем является бомбардировщик Ту-95МС. Максимальная скорость ракеты достигает 900 км/ч, а дальность — около 3000 км. Х-БД-К рассматривается как аналог ракеты Х-101, однако отличается измененной системой наведения и крайне малой высотой полета — от 30 до 70 метров над поверхностью земли, что усложняет ее обнаружение средствами ПВО.

Также упоминается гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования Х-99, предназначенная для модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. Ее заявленная скорость достигает 6600 км/ч, а дальность — до 5500 км, что делает ее потенциально одним из самых дальнобойных средств поражения в арсенале российских ВКС.

Кроме того, Россия, по данным мониторингового канала, разработала гиперзвуковую авиационную противокорабельную ракету Х-МЦ. Она имеет универсальный характер и может применяться со всех типов стратегических бомбардировщиков. Дальность полета ракеты составляет до 900 км, скорость — до 4200 км/ч. Фактически она рассматривается как аналог ракеты Х-22.

Отмечается, что разработка и испытания новых ракет напрямую связаны с дефицитом иностранных комплектующих для ранее используемых крылатых ракет. Новые образцы полностью состоят из российских компонентов и не содержат импортных деталей.

По оценке авторов публикации, отказ от иностранных комплектующих может негативно сказаться на качестве и точности новых ракет. Это, в свою очередь, увеличивает риски неизбирательных ударов и представляет повышенную угрозу для гражданского населения Украины в случае их боевого применения.

Напомним, о разработке крылатой ракеты Х-БД стало известно еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что система будет иметь многозарядную боеголовку, предназначенную для поражения двух различных целей, удаленных друг от друга на 100 км.