Можуть забрати з вулиці в ТЦК: адвокат розповів, хто зі студентів ризикує втратити відстрочку

У парламенті опрацьовують зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відтермінування для чоловіків віком від 25 років, які вирішили здобувати вищу або професійну освіту. Документ уже підготовлено до другого читання.

Законопроєкт №13634-1 не обмежує право на освіту, але може обмежити право на відстрочку від мобілізації. І це не суперечить Конституції України, пояснив у коментарі каналу "Київ 24" військовий юрист Тарас Боровський.

"Цей законопроєкт не скасовує можливості вступити до навчального закладу після 25 років. Він скасовує тільки відстрочку для тих, хто після 25 років здобуває освіту в навчальному закладі", — зазначив він.

За його словами, невійськовозобов'язані зможуть спокійно навчатися.

"Військовозобов'язані теж зможуть спокійно навчатися так само, як зараз вони спокійно працюють, і так далі. Однак у певний момент часу їх можуть викликати в ТЦК або на вулиці в процесі оповіщення забрати в ТЦК і мобілізувати в ЗСУ або інші підрозділи Сил оборони", — продовжив адвокат.

Відео дня

11 січня народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада розглядає згаданий законопроєкт, і розкритикував ініціативу. Він назвав це "дуже неправильною історією" і наголосив, що це не вирішується "закручуванням гайок і порушенням прав".

"Цей закон пропонує буквально унеможливити навчання всім студентам, старшим за 25. Навчання такого студента, якщо він узяв так званий gap year або після школи пішов працювати і вирішив потім вступити, виглядатиме приблизно так: він вступає до університету, а за місяць його зупиняють на станції метро і відправляють у навчальний центр. Це шлях не до перемоги, а до післявоєнної розрухи. Ми самі собі відмовляємо у кваліфікованих і навчених кадрах, за що всі західні країни борються одна з одною", — упевнений парламентарій.

Боровський, коментуючи заяву Гончаренка, резюмував:

"Це страшна річ. Вони не зможуть завершити навчання. Так само, як багато хто не може закінчити роботу, виховати дітей і багато інших речей. У цьому винен не український депутат, який подав цю норму закону, у цьому винен російський президент".

Улітку 2025 року голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак повідомляв, що в Україні почали масово викривати схеми фіктивного навчання. Із вишів відрахували понад 50 тисяч чоловіків, які зловживали статусом студента, уникаючи мобілізації.

У деяких університетах, пізніше розповів Гурак, було відраховано одразу по 100-150 студентів. Скажімо, в одному з київських університетів виявили 100 однакових мотиваційних листів, підписаних різними людьми.

З початком нового року стало відомо, що в Полтаві вирішили посилити контроль за ухильниками.