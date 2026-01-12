Могут забрать с улицы в ТЦК: адвокат рассказал, кто из студентов рискует потерять отсрочку

В парламенте прорабатывают изменения в правила мобилизации, которые предусматривают отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получать высшее или профессиональное образование. Документ уже подготовлен ко второму чтению.

Законопроект №13634-1 не ограничивает право на образование, но может ограничить право на отсрочку от мобилизации. И это не противоречит Конституции Украины, объяснил в комментарии каналу "Киев 24" военный юрист Тарас Боровский.

"Этот законопроект не отменяет возможности поступить в учебное заведение после 25 лет. Он отменяет только отстрочку для тех, кто после 25 лет получает образование в учебном заведении", – отметил он.

По его словам, невоеннообязанные смогут спокойно учиться.

"Военнообязанные тоже смогут спокойно учиться так же, как сейчас они спокойно работают, и так далее. Однако в определенный момент времени их могут вызвать в ТЦК или на улице в процессе оповещения забрать в ТЦК и мобилизовать в ВСУ или другие подразделения Сил обороны", – продолжил адвокат.

11 января народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада рассматривает упомянутый законопроект, и раскритиковал инициативу. Он назвал это "очень неправильной историей" и подчеркнул, что это не решается "закручиванием гаек и нарушением прав".

"Этот закон предлагает буквально сделать невозможным обучение всем студентам старше 25. Обучение такого студента, если он взял так называемый gap year или после школы пошел работать и решил потом поступить, будет выглядеть примерно так: он поступает в университет, а через месяц его останавливают на станции метро и отправляют в учебный центр. Это путь не к победе, а к послевоенной разрухе. Мы сами себе отказываем в квалифицированных и обученных кадрах, за что все западные страны борются друг с другом", – уверен парламентарий.

Боровский, комментируя заявление Гончаренко, резюмировал:

"Это страшная вещь. Они не смогут завершить обучение. Так же, как много кто не может закончить работу, воспитать детей и многие другие вещи. В этом виноват не украинский депутат, который подал эту норму закона, в этом виноват российский президент".

Летом 2025 года глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что в Украине начали массово разоблачать схемы фиктивного обучения. Из вузов отчислили более 50 тысяч мужчин, которые злоупотребляли статусом студента, избегая мобилизации.

В некоторых университетах, позже рассказал Гурак, было отчислено сразу по 100-150 студентов. Скажем, в одном из киевских университетов обнаружили 100 одинаковых мотивационных писем, подписанных разными людьми.

С началом нового года стало известно, что в Полтаве решили ужесточить контроль за уклонистами.