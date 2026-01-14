Росія шукає "одноразових" агентів і платить за злочини: що стоїть за диверсіями в Європі

Росія використовує онлайн-месенджери та криптовалюту, щоб вербувати "одноразових" диверсантів у Європі. Особливо її цікавлять українські біженці, які мають фінансові труднощі й не розуміють, що допомагають Кремлю у підриві підтримки України у критичний момент війни.

Диверсійні операції РФ включали підпали, напади на цивільну інфраструктуру, вандалізм та інші акти саботажу. Метою було поширити страх і хаос у західних суспільствах, а також знайти слабкі місця в обороні цивільної інфраструктури. Це — "ключовий інструмент" гібридної війни Росії, й у 2023-2024 кількість диверсій у Європі зросла втричі. Про це 14 січня повідомили у The Times з посиланням на звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

За даними Rusi, дрібніших агентів вербують через зашифровані месенджери, зокрема Telegram. За "роботу" їм платять невеликі суми, часто у криптовалюті. За графіті новачок може отримати кілька доларів, а серйозні злочини коштують вже дорожче — до 10 тисяч доларів.

Відео дня

"У кількох випадках диверсантам взагалі не платили, що підкреслює їхню непотрібність", — підкреслили аналітики.

Українцям Росія платить менше, ніж європейцям. У листопаді в Польщі звинуватили трьох громадян України у вибуху на залізниці, якою транспортують допомогу. Співавторка звіту Кінга Редловська зазначила, що розпалювання напруженості вкладається у логіку російського саботажу, навіть якщо фізичні збитки — обмежені.

Український підліток Данило Бардадим звинувачується Польщею у підпалі торгового центру у Варшаві та визнаний винним у підриві вибухівки у литовському магазині Ikea. На момент вибуху у Литві йому було 17 років. Вважається, що йому запропонували за підрив машину BMW та приблизно 8 тисяч фунтів. Інструкції він отримував через Telegram та китайський месенджер Zangi. При цьому доказів, що він підтримував Кремль, немає. Зі слів литовського прокурора, неповнолітній, ймовірно, "не розумів кінцевої мети".

У Rusi закликали країни з ЄС та НАТО прийняти юридичне визначення саботажу, поліпшити правозастосування та міжнародне співробітництво, а також посилити нагляд за позабіржовими обмінами криптовалюти на готівку. Редловська наголосила, що навіть невдалі або малоефективні диверсії виконують цілі РФ, поширюючи страх, виснажуючи ресурси безпеки та "промацуючи" пороги реагування. Також європейців закликають інформувати мігрантів, діаспори й підлітків про тактику Москви.

Ексофіцер польської розвідки Вінсент Северський підкреслив, що у 95% випадків диверсантів вербували завдяки грошам. У Вроцлаві засудили українця ха планування підпалів. Обвинувачений зізнався, що отримував інструкції в інтернеті, але нібито не збирався їх виконувати й лише хотів отримати аванс.

Також Росії приписують підпал складів українського бізнесмена у Лондоні та блокування GPS-систем, які використовують аеропорти в Балтійському регіоні. Європейські спецслужби вважають, що ці операції координує ГРУ, тобто військова розвідка РФ.

Нагадаємо, вночі на 14 січня у Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, місто атакували дрони й нібито одна балістична ракета. Внаслідок атаки на території одного з промислових підприємств спалахнула пожежа.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання дрона у 16-поверхівку на Оболоні на рівні восьмого поверху. Зранку 14 січня столицю атакували російські дрони, у місті працювали сили ППО.