"Бачили балістичну ракету": у Ростові РФ лунають вибухи, палає завод, а ППО "відпрацювала" по будинках (фото, відео)

У ніч на 14 січня у російському Ростові-на-Дону було неспокійно: пролунала серія потужних вибухів на тлі атаки дронів. Над містом також зафіксували балістичну ракету.

Внаслідок атаки у Ростові здійнялася пожежа на території одного з промислових підприємств. Про це повідомило російське медіа "Известия" з посиланням на офіційну заяву місцевої влади.

"Будівлі промислового підприємства спалахнули внаслідок падіння уламків БПЛА у Ростові-на-Дону", — заявив глава міста Олександр Скрябін.

Тим часом моніторингові канали інформували, що над Ростовом, попередньо, було зафіксовано балістичну ракету.

Згодом повідомили, що, ймовірно, під ударом у Ростові опинився місцевий завод "Емпілс". Це компанія з виробництва декоративних лакофарбувальних покриттів та оксиду цинку. Там, попередньо, палають нафтові резервуари на території, однак офіційно російська влада цих даних на момент публікації не підтверджувала.

Згодом російська влада повідомила, що внаслідок атаки у Ростові постраждали також житлові будинки. Повідомляється, що нібито уламки збитого БпЛА влетіли у будівлю на рівні 14 поверху, на місці почалася пожежа. Також постраждали сусідні квартири.

Як стверджують моніторингові канали, пошкоджені житлові будівлі у Ростові — це наслідки роботи російських ППО та РЕБ.

Інформація щодо наслідків уточнюється. Офіційного підтвердження щодо ударів по потужностях заводу "Емпілс" на момент публікації не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня дрони атакували російський Таганрог: здійнялася пожежа на заводі, який забезпечує російську армію дронами.

Також 12 січня дрони вдарили по російському Орлі: після серії вибухів спалахнула пожежа на місцевій ТЕЦ.