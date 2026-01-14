"Видели баллистическую ракету": в Ростове РФ раздаются взрывы, пылает завод, а ПВО "отработала" по домам (фото, видео)

В ночь на 14 января в российском Ростове-на-Дону было неспокойно: прозвучала серия мощных взрывов на фоне атаки дронов. Над городом также зафиксировали баллистическую ракету.

В результате атаки в Ростове поднялся пожар на территории одного из промышленных предприятий. Об этом сообщило российское медиа "Известия" со ссылкой на официальное заявление местных властей.

"Здания промышленного предприятия вспыхнули в результате падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону", — заявил глава города Александр Скрябин.

Между тем мониторинговые каналы информировали, что над Ростовом, предварительно, была зафиксирована баллистическая ракета.

Впоследствии сообщили, что, вероятно, под ударом в Ростове оказался местный завод "Эмпилс". Это компания по производству декоративных лакокрасочных покрытий и оксида цинка. Там, предварительно, горят нефтяные резервуары на территории, однако официально российские власти этих данных на момент публикации не подтверждали.

Впоследствии российские власти сообщили, что в результате атаки в Ростове пострадали также жилые дома. Сообщается, что якобы обломки сбитого БпЛА влетели в здание на уровне 14 этажа, на месте начался пожар. Также пострадали соседние квартиры.

Соцсети | в Ростове российская ПВО "отработала" по жилым домам

Как утверждают мониторинговые каналы, поврежденные жилые здания в Ростове — это последствия работы российских ПВО и РЭБ.

Информация о последствиях уточняется. Официального подтверждения относительно ударов по мощностям завода "Эмпилс" на момент публикации не поступало.

Напомним, в ночь на 13 января дроны атаковали российский Таганрог: поднялся пожар на заводе, который обеспечивает российскую армию дронами.

Также 12 января дроны ударили по российскому Орлу: после серии взрывов вспыхнул пожар на местной ТЭЦ.