Россия использует онлайн-мессенджеры и криптовалюту, чтобы вербовать "одноразовых" диверсантов в Европе. Особенно ее интересуют украинские беженцы, которые имеют финансовые трудности и не понимают, что помогают Кремлю в подрыве поддержки Украины в критический момент войны.

Диверсионные операции РФ включали поджоги, нападения на гражданскую инфраструктуру, вандализм и другие акты саботажа. Целью было распространить страх и хаос в западных обществах, а также найти слабые места в обороне гражданской инфраструктуры. Это — "ключевой инструмент" гибридной войны России, и в 2023-2024 количество диверсий в Европе выросло втрое. Об этом 14 января сообщили в The Times со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований.

По данным Rusi, мелких агентов вербуют через зашифрованные мессенджеры, в частности Telegram. За "работу" им платят небольшие суммы, часто в криптовалюте. За граффити новичок может получить несколько долларов, а серьезные преступления стоят уже дороже — до 10 тысяч долларов.

"В нескольких случаях диверсантам вообще не платили, что подчеркивает их ненужность", — подчеркнули аналитики.

Украинцам Россия платит меньше, чем европейцам. В ноябре в Польше обвинили трех граждан Украины во взрыве на железной дороге, по которой транспортируют помощь. Соавтор отчета Кинга Редловская отметила, что разжигание напряженности укладывается в логику российского саботажа, даже если физические убытки — ограничены.

Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется Польшей в поджоге торгового центра в Варшаве и признан виновным в подрыве взрывчатки в литовском магазине Ikea. На момент взрыва в Литве ему было 17 лет. Считается, что ему предложили за подрыв машину BMW и примерно 8 тысяч фунтов. Инструкции он получал через Telegram и китайский мессенджер Zangi. При этом доказательств, что он поддерживал Кремль, нет. По словам литовского прокурора, несовершеннолетний, вероятно, "не понимал конечной цели".

В Rusi призвали страны из ЕС и НАТО принять юридическое определение саботажа, улучшить правоприменение и международное сотрудничество, а также усилить надзор за внебиржевыми обменами криптовалюты на наличные. Редловская подчеркнула, что даже неудачные или малоэффективные диверсии выполняют цели РФ, распространяя страх, истощая ресурсы безопасности и "прощупывая" пороги реагирования. Также европейцев призывают информировать мигрантов, диаспоры и подростков о тактике Москвы.

Экс-офицер польской разведки Винсент Северский подчеркнул, что в 95% случаев диверсантов вербовали благодаря деньгам. Во Вроцлаве осудили украинца ха планирование поджогов. Обвиняемый признался, что получал инструкции в интернете, но якобы не собирался их выполнять и лишь хотел получить аванс.

Также России приписывают поджог складов украинского бизнесмена в Лондоне и блокирование GPS-систем, которые используют аэропорты в Балтийском регионе. Европейские спецслужбы считают, что эти операции координирует ГРУ, то есть военная разведка РФ.

