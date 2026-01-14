Утренний удар по Киеву: "Шахед" попал в многоэтажку, подробности

Известно, что российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего произошел пожар. Командование Воздушных сил призывает жителей Киева оставаться в укрытиях.

О последствиях атаки россиян сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" — написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони зафиксировано попадание вражеского БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне 8-го этажа.

Новость обновляется...