Утренний удар по Киеву: "Шахед" попал в многоэтажку, подробности
Известно, что российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего произошел пожар. Командование Воздушных сил призывает жителей Киева оставаться в укрытиях.
О последствиях атаки россиян сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" — написал он.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони зафиксировано попадание вражеского БпЛА в 16-этажный жилой дом на уровне 8-го этажа.
Новость обновляется...