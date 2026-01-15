Блекаут під час забігу: Росія зірвала фінал змагань з легкої атлетики, — федерація (відео)

У середу Росія зірвала всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Деякі спортсмени були змушені стартувати двічі, а іншим взагалі не вдалося завершити дистанцію.

"Минулої ночі Росія запустила близько 300 БПЛА, значну частину з яких становили "шахеди". Також зафіксовано запуск 18 балістичних ракет. Головною ціллю знову стала енергетична інфраструктура, яку зараз намагаються відновити", — повідомила 14 січня Федерація легкої атлетики України.

Пресслужба наголосила, що громадяни по всій Україні змушені жити від 6 до 34 годин без опалення та електроенергії, коли за вікном стовпчики термометрів фіксують -15 градусів. Через раптові та постійні знеструмлення страждають й українські спортсмени.

"Під час всеукраїнських змагань з легкої атлетики світло вимикали тричі просто під час бігових дисциплін", — наголосили у федерації.

Відео дня

Спочатку електроенергія зникла під час шостого забігу на 400 метрів, тож учасникам змагання довелося стартувати повторно.

"А під час фінального, найсильнішого забігу, коли топатлети подолали близько 300 метрів, манеж раптово занурився в абсолютну темряву. Фінал довелося зупинити, а спортсмени так і не змогли завершити дистанцію", — додала пресслужба.

Нагадаємо, вночі на 14 січня ЗС РФ атакували енергетику у Кривому Розі. Містян закликали зробити запаси води та зарядити гаджети, попередивши, що ситуація буде складна.

Зранку 14 січня дрони атакували Київ. Один з БПЛА влучив у багатоповерхівку на Оболоні на рівні 8-го поверху, в іншому районі працювали сили ППО.