Блэкаут во время забега: Россия сорвала финал соревнований по легкой атлетике, — федерация (видео)

В среду Россия сорвала всеукраинские соревнования по легкой атлетике. Некоторые спортсмены были вынуждены стартовать дважды, а другим вообще не удалось завершить дистанцию.

"Прошлой ночью Россия запустила около 300 БПЛА, значительную часть из которых составляли "шахеды". Также зафиксирован запуск 18 баллистических ракет. Главной целью снова стала энергетическая инфраструктура, которую сейчас пытаются восстановить", — сообщила 14 января Федерация легкой атлетики Украины.

Пресс-служба отметила, что граждане по всей Украине вынуждены жить от 6 до 34 часов без отопления и электроэнергии, когда за окном столбики термометров фиксируют -15 градусов. Из-за внезапных и постоянных обесточиваний страдают и украинские спортсмены.

"Во время всеукраинских соревнований по легкой атлетике свет выключали трижды прямо во время беговых дисциплин", — отметили в федерации.

Сначала электроэнергия исчезла во время шестого забега на 400 метров, поэтому участникам соревнования пришлось стартовать повторно.

"А во время финального, сильнейшего забега, когда топатлеты преодолели около 300 метров, манеж внезапно погрузился в абсолютную темноту. Финал пришлось остановить, а спортсмены так и не смогли завершить дистанцию", — добавила пресс-служба.

Напомним, ночью на 14 января ВС РФ атаковали энергетику в Кривом Роге. Горожан призвали сделать запасы воды и зарядить гаджеты, предупредив, что ситуация будет сложная.

Утром 14 января дроны атаковали Киев. Один из БПЛА попал в многоэтажку на Оболони на уровне 8-го этажа, в другом районе работали силы ПВО.