З кабінету — в окопи: військового ТЦК покарали за побиття мобілізованого, — ЗМІ

У Тернополі представника територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) оштрафували та відправили на фронт за те, що він побив мобілізованого.

Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону оштрафувала 24-річного представника ТЦК і СП у Тернополі за те, що він бив мобілізованого та лаявся. Із власних джерел в Тернопільському обласному військкоматі ZAXID.NET стало відомо, що чоловіка вже перевели в бойову бригаду на фронт.

Скандал розгорівся через відео, яке було оприлюднене у соцмережах Тернополя. Свої дії 24-річний Вадим Дячук (саме так звуть порушника, як з'ясували журналісти), знімав на камеру телефону. Відео з нецензурною лайкою, погрозами та побиттям з'явилося 7 січня в соціальних мережах Тернополя.

За даними видання "20 хвилин", Вадим Дячук, родом з Волочиської громади Хмельниччини. У соцмережах чоловік називає себе майстром спорту України з важкої атлетики. Раніше служив у патрульній поліції і водночас отримував пенсію, ймовірно, за інвалідністю.

Відео дня

Після того як інцидент з побиттям набув розголосу, в Тернопільському обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку щодо поведінки та дій їхнього представника. У четвер, 15 січня, на сайті Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили, що на військовослужбовця склали адмінпротокол за те, що він застосував до чоловіка фізичну силу, утримував його, а також лаявся та ображав: "Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність. Вказані дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили їх неправомірність".

У Спецпрокуратурі наголошують: мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

"Суд у стислі терміни розглянув матеріали справи, визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень", – повідомили в спецпрокуратурі.

Окрім того, військовослужбовця перевели для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань. Журналісти зауважили, що будуть стежити, скільки часу військовослужбовець Вадим Дячук проведе у зоні бойових дій. А також вже відправили запит до Тернопільського ТЦК та СП, де уточнюють, чи вже мав бойовий досвід Вадим Дячук, чи були на нього скарги чи, можливо, заохочення за відмінну службу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили низку схем ухилення від мобілізації за участю посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медпрацівників та організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон.

Цього тижня у селищі Рудно неподалік Львова сталася стрілянина. Невідомий стріляв в автомобіль групи оповіщення ТЦК.