Из кабинета — в окопы: военного ТЦК наказали за избиение мобилизованного, — СМИ

В Тернополе представителя территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) оштрафовали и отправили на фронт за то, что он избил мобилизованного.

Спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона оштрафовала 24-летнего представителя ТЦК и СП в Тернополе за то, что он бил мобилизованного и ругался. Из собственных источников в Тернопольском областном военкомате ZAXID.NET стало известно, что мужчину уже перевели в боевую бригаду на фронт.

Скандал разгорелся из-за видео, которое было обнародовано в соцсетях Тернополя. Свои действия 24-летний Вадим Дячук (именно так зовут нарушителя, как выяснили журналисты), снимал на камеру телефона. Видео с нецензурной бранью, угрозами и избиением появилось 7 января в социальных сетях Тернополя.

По данным издания "20 минут", Вадим Дячук, родом из Волочиской общины Хмельницкой области. В соцсетях мужчина называет себя мастером спорта Украины по тяжелой атлетике. Ранее служил в патрульной полиции и одновременно получал пенсию, вероятно, по инвалидности.

После того как инцидент с избиением получил огласку, в Тернопольском областном ТЦК и СП назначили служебную проверку относительно поведения и действий их представителя. В четверг, 15 января, на сайте Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили, что на военнослужащего составили админпротокол за то, что он применил к мужчине физическую силу, удерживал его, а также ругался и оскорблял: "В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные высказывания и оскорбления, унижающие его честь и достоинство. Указанные действия были зафиксированы на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность".

В Спецпрокуратуре отмечают: мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.

"Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела, признал чиновника виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен", — сообщили в спецпрокуратуре.

Кроме того, военнослужащего перевели для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач. Журналисты отметили, что будут следить, сколько времени военнослужащий Вадим Дячук проведет в зоне боевых действий. А также уже отправили запрос в Тернопольский ТЦК и СП, где уточняют, уже имел ли боевой опыт Вадим Дячук, были ли на него жалобы или, возможно, поощрения за отличную службу.

Напомним, правоохранители разоблачили ряд схем уклонения от мобилизации с участием должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, медработников и организаторов незаконной переправки военнообязанных через границу.

На этой неделе в поселке Рудно недалеко от Львова произошла стрельба. Неизвестный стрелял в автомобиль группы оповещения ТЦК.