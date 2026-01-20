Україна 20 січня вшановує захисників Донецького аеропорту: що варто знати про подвиг "кіборгів"

В Україні щороку 20 січня вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту, які у 2014-2015 роках в оточенні та під постійними ударами тримали оборону 242 дні. За їхню незламність їх назвали "кіборгами".

Про захисників Донецького аеропорту у пам'ятний день 20 січня нагадав президент України Володимир Зеленський. Він згадав подвиг "кіборгів" і зазначив, що вони показали світові, на що здатні українці.

"Їх називали кіборгами, а вони просто демонстрували найкраще, що є в українському характері, в українському серці, в українському дусі: не здаватися, бити окупанта та вражати світ тим, що може Україна. Саме таких людей треба підтримувати. Дякуємо всім, хто з Україною. Дякуємо всім, хто нам допомагає", — написав президент.

Донецький аеропорт був зруйнований обстрілами росіян і терористів у 2014-2015 роках Фото: УНН

Оборона Донецького аеропорту

Про оборону Донецького аеропорту, яка тривала з 26 травня 2014-го до 23 січня 2015 року і стала символом спротиву російській військовій агресії, розповідає Український інститут національної пам'яті. за найпоширенішою версією, "кіборгами" захисників ДАП стали називати противники, які не могли зрозуміти, чому не виходить взяти український гарнізон штурмом.

Відео дня

Терористи підірвали бетонні перекриття нового термінала аеропорту 20 січня 2015 року, наступного дня останні бої затихли. Генерал і Герой України Олег Мікац, що командував тоді 93-ю окремою механізованою бригадою, зазначив, що утримання ДАП "кіборгами" стримувало дії ворога.

"Найбільші бої за Дебальцеве почалися після того, як упав Донецький аеропорт. І якби там не було українських військових, усе могло закінчитися для України втратою не тільки Дебальцевого, а й інших територій. ДАП сковував сили супротивника", — сказав він в інтерв'ю BBC.

В інституті національної пам'яті нагадали, як українські захисники утримували протягом двох днів будівлю пожежного депо. Оборону там тримала група бійців 90-го аеромобільного батальйону під командуванням Максима "Адама" Ридзанича. Снайпери Віталій "Рекс" Зварич, Володимир "Живчик" Коляда, Максим "Абдулла" Абдуразаков, Анатолій "Фокс" Левчук, кулеметники Віктор "Жмеринка" Левицький і боєць із позивним "Вовк" були останніми, хто вийшов з позицій.

Перед тим вони відбили дві ворожі атаки. Противник намагався вести з ними переговори нібито від імені комбата Олега Кізьміних, однак він тоді вже був захоплений в полон, тож "Адам" викрив наміри росіян. Ввечері він попередив своїх бійців про можливу ранкову атаку та запропонував охочим здатися в полон терористам біля зруйнованої вежі, проте всі відмовилися.

Звуки бою біля пожежного депо привернули увагу українського військового командування, з яким було втрачено зв'язок, і на підмогу підрозділу надіслали офіцерів-зв'язківців В’ячеслава "Окуня" Волобуєва та Максима "Єшка" Бубеля, які вивели захисників на підконтрольну територію.

Максим "Адам" Ридзанич загинув біля селища Опитне в Донецькій області у березні 2015 року, рятуючи свого побратима. У 2021 році йому посмертно було надано звання Героя України.

За даними інститут національної пам'яті, під час оборони Донецького аеропорту загинули 97 українських бійців, іще трьох вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, у червні 2024 року в мережі з'явилися світлини Донецького аеропорту через 10 років після початку бойових дій.

Моніторингові канали 10 грудня 2025 року писали, що росіяни облаштували близько 10 ангарів і запускатимуть більше "Шахедів" з території Донецького аеропорту.