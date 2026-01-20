Украина 20 января чествует защитников Донецкого аэропорта: что стоит знать о подвиге "киборгов"

В Украине ежегодно 20 января чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые в 2014-2015 годах в окружении и под постоянными ударами держали оборону 242 дня. За их несокрушимость их назвали "киборгами".

О защитниках Донецкого аэропорта в памятный день 20 января напомнил президент Украины Владимир Зеленский. Он вспомнил подвиг "киборгов" и отметил, что они показали миру, на что способны украинцы.

"Их называли киборгами, а они просто демонстрировали лучшее, что есть в украинском характере, в украинском сердце, в украинском духе: не сдаваться, бить оккупанта и поражать мир тем, что может Украина. Именно таких людей надо поддерживать. Спасибо всем, кто с Украиной. Спасибо всем, кто нам помогает", — написал президент.

Донецкий аэропорт был разрушен обстрелами россиян и террористов в 2014-2015 годах Фото: УНН

Оборона Донецкого аэропорта

Об обороне Донецкого аэропорта, которая длилась с 26 мая 2014-го по 23 января 2015 года и стала символом сопротивления российской военной агрессии, рассказывает Украинский институт национальной памяти. по самой распространенной версии, "киборгами" защитников ДАП стали называть противники, которые не могли понять, почему не получается взять украинский гарнизон штурмом.

Террористы взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта 20 января 2015 года, на следующий день последние бои затихли. Генерал и Герой Украины Олег Микац, командовавший тогда 93-й отдельной механизированной бригадой, отметил, что удержание ДАП "киборгами" сдерживало действия врага.

"Самые большие бои за Дебальцево начались после того, как упал Донецкий аэропорт. И если бы там не было украинских военных, все могло закончиться для Украины потерей не только Дебальцево, но и других территорий. ДАП сковывал силы противника", — сказал он в интервью BBC.

В институте национальной памяти напомнили, как украинские защитники удерживали в течение двух дней здание пожарного депо. Оборону там держала группа бойцов 90-го аэромобильного батальона под командованием Максима "Адама" Ридзанича. Снайперы Виталий "Рекс" Зварич, Владимир "Живчик" Коляда, Максим "Абдулла" Абдуразаков, Анатолий "Фокс" Левчук, пулеметчики Виктор "Жмеринка" Левицкий и боец с позывным "Волк" были последними, кто вышел с позиций.

Перед тем они отбили две вражеские атаки. Противник пытался вести с ними переговоры якобы от имени комбата Олега Кизьминых, однако он тогда уже был захвачен в плен, поэтому "Адам" разоблачил намерения россиян. Вечером он предупредил своих бойцов о возможной утренней атаке и предложил желающим сдаться в плен террористам возле разрушенной башни, однако все отказались.

Звуки боя возле пожарного депо привлекли внимание украинского военного командования, с которым была потеряна связь, и на подмогу подразделению прислали офицеров-связистов Вячеслава "Окуня" Волобуева и Максима "Ешка" Бубеля, которые вывели защитников на подконтрольную территорию.

Максим "Адам" Ридзанич погиб возле поселка Опытное в Донецкой области в марте 2015 года, спасая своего побратима. В 2021 году ему посмертно было присвоено звание Героя Украины.

По данным Института национальной памяти, во время обороны Донецкого аэропорта погибли 97 украинских бойцов, еще трое считаются пропавшими без вести.

Напомним, в июне 2024 года в сети появились фотографии Донецкого аэропорта через 10 лет после начала боевых действий.

Мониторинговые каналы 10 декабря 2025 года писали, что россияне обустроили около 10 ангаров и будут запускать больше "Шахедов" с территории Донецкого аэропорта.