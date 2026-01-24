Україна — справа Європи: США переглядають оборонну політику, — документ

Міністерство війни Сполучених Штатів Америки оновило "Стратегію національної оборони", в якій Вашингтон суттєво переглядає зовнішньополітичні та військові пріоритети. Зміни, зокрема, торкнулися підходу до стримування Китаю, а також Росії в контексті війни проти України.

Документ відображає реалізацію курсу "Америка насамперед" під час другого президентського терміну Дональда Трампа і фактично підтверджує прихильність США до оновленої інтерпретації доктрини Монро.

У стратегії прямо зазначено, що ключовим завданням американських збройних сил стає безпека континентальної частини США, а також стратегічно важливих регіонів Західної півкулі. Серед них названі Панамський канал, Мексиканська затока, а також Гренландія.

Що змінилося у ставленні до РФ

Окремо позначено позицію США щодо України. Пентагон прямо вказує, що провідну роль у підтримці Києва мають відігравати європейські держави, оскільки саме для них безпека України має першорядне значення з точки зору регіональної стабільності. Таким чином, Вашингтон очікує від Європи більшого внеску в стримування Росії та забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.

У документі зазначено низку демографічних та економічних труднощів у РФ. Однак не дивлячись на це, на думку американських стратегів, війна, що триває в Україні, показує, що Москва, як і раніше, володіє значним військовим і промисловим потенціалом — це в сукупності з "національною рішучістю" дає їй змогу продовжувати вести затяжну війну.

"Крім того, хоча військова загроза з боку Росії насамперед спрямована на Східну Європу, Росія також володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом, який вона продовжує модернізувати та диверсифікувати, а також підводними, космічними та кібернетичними можливостями, які вона може використовувати проти території США", — йдеться в документі.

Індо-тихоокеанський регіон

У Пентагоні також наголосили, що США не прагнуть до домінування або зміни режиму в Пекіні, а їхня мета — не допустити стратегічної переваги Китаю або інших держав над Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Основний акцент робиться на підтримання балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні, без прямої ескалації конфронтації.

У документі також зафіксовано відмову від масштабних місій з державного будівництва (nation-building) за кордоном. Це означає скорочення прямої американської участі в тривалих зовнішніх конфліктах і перерозподіл відповідальності між союзниками.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що тимчасово окупований Крим не менш важливий для забезпечення безпеки РФ, ніж Гренландія — для США. При цьому він запевнив, що у Москви немає жодних планів на данський острів.