Украина — дело Европы: США пересматривают оборонную политику, – документ

Министерство войны Соединенных Штатов Америки обновило “Стратегию национальной обороны", в которой Вашингтон существенно пересматривает внешнеполитические и военные приоритеты. Изменения, в частности, коснулись подхода к сдерживанию Китая, а также России в контексте войны против Украины.

Документ отражает реализацию курса "Америка прежде всего" во время второго президентского срока Дональда Трампа и фактически подтверждает приверженность США обновленной интерпретации доктрины Монро.

В стратегии прямо указано, что ключевой задачей американских вооруженных сил становится безопасность континентальной части США, а также стратегически важных регионов Западного полушария. В их числе названы Панамский канал, Мексиканский залив, а также Гренландия.

Что изменилось в отношении к РФ

Отдельно обозначена позиция США по Украине. Пентагон прямо указывает, что ведущую роль в поддержке Киева должны играть европейские государства, поскольку именно для них безопасность Украины имеет первостепенное значение с точки зрения региональной стабильности. Таким образом, Вашингтон ожидает от Европы большего вклада в сдерживание России и обеспечение безопасности на восточном фланге НАТО.

В документе отмечены ряд демографических и экономических трудностей в РФ. Однако не смотря на это, по мнению американских стратегов, продолжающаяся война в Украине показывает, что Москва по-прежнему обладает значительным военным и промышленным потенциалом — это в совокупности с "национальной решимостью" позволяет ей продолжать вести затяжную войну.

Важно

"Кроме того, хотя военная угроза со стороны России в первую очередь направлена на Восточную Европу, Россия также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать, а также подводными, космическими и кибернетическими возможностями, которые она может использовать против территории США", — говорится в документе.

Индо-тихоокеанский регион

В Пентагоне также подчеркнули, что США не стремятся к доминированию или смене режима в Пекине, а их цель — не допустить стратегического превосходства Китая или других государств над Соединенными Штатами и их союзниками. Основной акцент делается на поддержание баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе, без прямой эскалации конфронтации.

В документе также зафиксирован отказ от масштабных миссий по государственному строительству (nation-building) за рубежом. Это означает сокращение прямого американского участия в длительных внешних конфликтах и перераспределение ответственности между союзниками.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что временно оккупированный Крым не менее важен для обеспечения безопасности РФ, чем Гренландия — для США. При этом он заверил, что у Москвы нет никаких планов на датский остров.