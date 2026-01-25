Китай випробував бойовий дрон зі штурмовою гвинтівкою: БПЛА точно уразив ціль зі 100 метрів

Китай провів успішні випробування безпілотного літального апарату, оснащеного стандартною піхотною гвинтівкою. Дрон продемонстрував здатність уражати цілі розміром з людину з високою точністю на дистанції 100 метрів.

Новий тип БПЛА розроблено компанією Wuhan Guide Infrared спільно з Академією спеціальних операцій сухопутних військ Китаю. Про це повідомило видання South China Morning Post.

Як зазначили автори матеріалу, йдеться про китайський військовий безпілотник для спеціальних операцій, який продемонстрував безпрецедентну точність у тестах зі стрільби, уразивши кожну мішень розміром із людину під час використання стандартної штурмової гвинтівки.

Випробування та технічні деталі

Під час тестів апарат перебував на висоті 10 метрів і на відстані 100 метрів від цілі. Дрон зробив 20 одиночних пострілів у ціль, розміром 50 на 50 см — усі влучання виявилися точними. При цьому половина куль лягла в радіус 11 см, що відповідає влучанню в зону голови. На коротшій дистанції з 50 метрів апарат уразив ціль 19 разів із 20.

Відео дня

Також у матеріалі було розкрито деякі технічні деталі. На відміну від раніше відомих збройних дронів, що використовують спеціалізовані системи, китайська платформа оснащена звичайною піхотною гвинтівкою. Інженери переробили вузол кріплення зброї, жорстко пов'язавши його з оптичним датчиком. Це дало змогу мінімізувати механічне зміщення між камерою і стволом під час польоту.

Важливо

Запускатимуть із прихованих позицій: росіяни з дрона створили спрощений "Солнцепек" (відео)

Ключовим елементом успіху стало програмне забезпечення. З його допомогою автоматично коригується кут пострілу з урахуванням відстані до цілі, вітру і просторової орієнтації безпілотника. По суті, дрон отримав інтегровану систему управління вогнем для малої повітряної платформи.

"У сценаріях боротьби з тероризмом у містах або забезпечення безпеки кордонів один точний постріл може бути ціннішим, ніж град куль", — цитує видання слова китайського військового експерта.

Нагадаємо, ідея оснащення БПЛА стрілецькою зброєю не нова. Ще наприкінці 2023 року журнал The National Interest писав про розробку тайванських зброярів під назвою AR-1. Це безпілотник нового типу, який був оснащений штурмовою гвинтівкою калібру 5,56-мм. Тоді фахівці відзначали недоліки рішення, серед яких низька швидкість апарата і проблеми з точністю ведення вогню.