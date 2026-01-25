Китай испытал боевой дрон с штурмовой винтовкой: БПЛА точно поразил цель со 100 метров

Китай провел успешные испытания беспилотного летательного аппарата, оснащенного стандартной пехотной винтовкой. Дрон продемонстрировал способность поражать цели размером с человека с высокой точностью на дистанции 100 метров.

Новый тип БПЛА разработан компанией Wuhan Guide Infrared совместно с Академией специальных операций сухопутных войск Китая. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Как отметили авторы материала, речь идет о китайском военном беспилотнике для специальных операций, который продемонстрировал беспрецедентную точность в тестах по стрельбе, поразив каждую мишень размером с человека при использовании стандартной штурмовой винтовки.

Испытания и технические детали

В ходе тестов аппарат находился на высоте 10 метров и на удалении 100 метров от цели. Дрон произвел 20 одиночных выстрелов в цель, размером 50 на 50 см — все попадания оказались точными. При этом половина пуль легла в радиус 11 см, что соответствует попаданию в зону головы. На более короткой дистанции с 50 метров аппарат поразила цель 19 раз из 20.

Также в материале были раскрыты некоторые технические детали. В отличие от ранее известных вооруженных дронов, использующих специализированные системы, китайская платформа оснащена обычной пехотной винтовкой. Инженеры переработали узел крепления оружия, жестко связав его с оптическим датчиком. Это позволило минимизировать механическое смещение между камерой и стволом во время полета.

Ключевым элементом успеха стало программное обеспечение. С его помощью автоматически корректируется угол выстрела с учетом расстояния до цели, ветра и пространственной ориентации беспилотника. По сути, дрон получил интегрированную систему управления огнем для малой воздушной платформы.

“В сценариях борьбы с терроризмом в городах или обеспечения безопасности границ один точный выстрел может быть ценнее, чем град пуль», — цитирует издание слова китайского военного эксперта.

Напомним, идея оснащения БПЛА стрелковым оружием не нова. Еще в конце 2023 года журнал The National Interest писал о разработке тайваньских оружейников под названием AR-1. Это беспилотник нового типа, который был оснащен штурмовой винтовкой калибра 5,56-мм. Тогда специалисты отмечали недостатки решения, в числе которых низкая скорость аппарата и проблемы с точностью ведения огня.