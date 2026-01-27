"Може статися будь-якої миті": після арешту Чжан Юся Пекіну загрожує військовий заколот, — ЗМІ

Старшого генерала Китаю Чжан Юся звинувачують у передачі США даних про ядерну програму країни. Після його арешту в соцмережах публікують відео, на яких військова техніка, як стверджується, рухається в напрямку Пекіна — китайської столиці.

Після повідомлень про арешт Чжан Юся американське медіа New Tang Dynasty Television 27 січня пише з посиланням на старшого політичного та економічного коментатора на Тайвані У Цзялуна, що сили, які, як повідомляється, підтримують генерала, просуваються до Пекіна, що може спровокувати заколот у Китаї.

Журналісти зазначили, що після арешту Чжан Юся в мережі поширилися відео, на яких видно колону військової техніки на китайському шосе, яка, як стверджується, їхала в напрямку китайської столиці.

Колишній чиновник Внутрішньої Монголії (автономний район Китаю) Ду Вень, який зараз проживає за кордоном, раніше писав на платформі X, що після арешту Чжан Юся "Сі Цзіньпін дуже боїться входу військ до Пекіна". З посиланням на джерела в системі він заявляв, що армія КНР наразі переживає "найнапруженіший період з моменту заснування" республіки, оскільки Чжан Юся був другою за рангом постаттю у війську. За словами Ду Веня, "масштабний заколот у китайській армії може статися будь-якої миті".

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm 25 січня зазначали, що арешт Чжан Юся, віцеголови Центральної військової комісії та одного з найближчих соратників голови КНР Сі Цзіньпіна, може бути пов'язаний з підготовкою до партійного з’їзду 2027 року. За словами аналітиків, Сі Цзіньпін прагне сконцентрувати владу у своїх руках і підвищити керованість і дисципліну у війську через зростання регіональних ризиків.

За даними InformNapalm, з жовтня 2025 року в Китаї було усунуто з посад щонайменше дев'ять генералів.

"Окремі джерела не виключають, що події можуть вказувати на внутрішні розбіжності щодо стратегії дій навколо Тайваню. Водночас на цей момент немає ознак готовності Китаю до негайного силового сценарію", — зазначили OSINT-аналітики та додали, що внутрішні проблеми тимчасово ослаблюють спроможність Пекіна допомагати РФ.

Нагадаємо, The Wall Street Journal 25 січня писало з посиланням на джерела, що в Китаї генерала Чжан Юся звинувачують у передачі США ядерних секретів. крім шпигунства, він отримав звинувачення у масштабній корупції: отриманні хабарів і торгівлі посадами.

Видання Financial Times 21 січня писало, що Китай одночасно обслуговує Україну і РФ: українські та російські компанії співпрацюють з тими самими китайськими заводами.