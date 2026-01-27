"Может произойти в любой момент": после ареста Чжан Юся Пекину грозит военный мятеж, — СМИ

Старшего генерала Китая Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе страны. После его ареста в соцсетях публикуют видео, на которых военная техника, как утверждается, движется в направлении Пекина — китайской столицы.

После сообщений об аресте Чжан Юся американское медиа New Tang Dynasty Television 27 января пишет со ссылкой на старшего политического и экономического комментатора на Тайване У Цзялуна, что силы, которые, как сообщается, поддерживают генерала, продвигаются к Пекину, что может спровоцировать мятеж в Китае.

Журналисты отметили, что после ареста Чжан Юся в сети распространились видео, на которых видно колонну военной техники на китайском шоссе, которая, как утверждается, ехала в направлении китайской столицы.

Бывший чиновник Внутренней Монголии (автономный район Китая) Ду Вэнь, который сейчас проживает за границей, ранее писал на платформе X, что после ареста Чжан Юся "Си Цзиньпин очень боится входа войск в Пекин". Со ссылкой на источники в системе он заявлял, что армия КНР сейчас переживает "самый напряженный период с момента основания" республики, поскольку Чжан Юся был второй по рангу фигурой в войске. По словам Ду Вэня, "масштабный мятеж в китайской армии может произойти в любой момент".

Аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm 25 января отмечали, что арест Чжан Юся, вице-председателя Центральной военной комиссии и одного из ближайших соратников председателя КНР Си Цзиньпина, может быть связан с подготовкой к партийному съезду 2027 года. По словам аналитиков, Си Цзиньпин стремится сконцентрировать власть в своих руках и повысить управляемость и дисциплину в армии из-за роста региональных рисков.

По данным InformNapalm, с октября 2025 года в Китае было отстранено от должностей по меньшей мере девять генералов.

"Отдельные источники не исключают, что события могут указывать на внутренние разногласия по стратегии действий вокруг Тайваня. В то же время на данный момент нет признаков готовности Китая к немедленному силовому сценарию", — отметили OSINT-аналитики и добавили, что внутренние проблемы временно ослабляют способность Пекина помогать РФ.

Напомним, The Wall Street Journal 25 января писало со ссылкой на источники, что в Китае генерала Чжан Юся обвиняют в передаче США ядерных секретов. кроме шпионажа, он получил обвинения в масштабной коррупции: получении взяток и торговле должностями.

Издание Financial Times 21 января писало, что Китай одновременно обслуживает Украину и РФ: украинские и российские компании сотрудничают с одними и теми же китайскими заводами.