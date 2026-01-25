Правая рука Си Цзиньпина под стражей: Чжан Юся обвиняют в передаче США ядерных секретов

В Китае разгорается один из самых громких скандалов в высшем военном руководстве за последние годы. Заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, которого долгие годы считали ближайшим соратником и доверенным лицом Си Цзиньпина, подозревают в передаче Соединенным Штатам секретной информации о программе создания китайского ядерного оружия.

Обвинения против Чжан Юся были озвучены на закрытом брифинге для высшего командного состава Народно-освободительной армии Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Источники утверждают, что Чжан Юся подозревается не только в шпионаже, но и в масштабной коррупции — получении взяток и торговле должностями в военной иерархии.

В частности, генералу вменяют получение крупных сумм денег за содействие в продвижении офицеров по службе, а также влияние на ключевые кадровые решения в сфере военных закупок и разработок. Речь идет, в том числе, о поддержке назначения Ли Шанфу на пост министра обороны КНР и вмешательстве в работу структур, отвечающих за исследования и производство вооружений.

Відео дня

Однако наиболее резонансное обвинение заключается в передаче американцам ключевых технических данных, связанных с ядерным вооружением Китая. Хотя какие именно сведения о китайском ядерном оружии были переданы США не уточняется.

Важно

Самый запретный вопрос в Китае: кто будет править после Си Цзиньпина

В любом случае, отмечают авторы материала, если обвинения подтвердятся, речь может идти о беспрецедентном ударе по системе национальной безопасности КНР, так как Чжан Юся считался одним из архитекторов военной модернизации страны и человеком, полностью лояльным председателю Си.

Западные журналисты называют эту ситуацию беспрецедентной для органа, осуществляющего руководство вооруженными силами Китая. Дело в том, что после ареста генерала в Центральногм военном совете осталось всего два человека — сам Си Цзиньпин и возглавляющий антикоррупционный комитет Чжан Шэнминь.

Напомним, с 2023 года в КНР прокатилась волна коррупционных скандалов с участием руководства Народно-освободительной армии Китая. За это время под антикоррупционное расследование попало три министра обороны и ряд других военных чиновников высшего уровня.

Ранее сообщалось, что во время военного парада в Пекине китайцы впервые продемонстрировали мощь своей ядерной триады.