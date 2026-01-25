Права рука Сі Цзіньпіна під вартою: Чжан Юся звинувачують у передачі США ядерних секретів

У Китаї розгорається один із найгучніших скандалів у вищому військовому керівництві за останні роки. Заступника голови Центральної військової ради КНР Чжан Юся, якого довгі роки вважали найближчим соратником та довіреною особою Сі Цзіньпіна, підозрюють у передачі Сполученим Штатам секретної інформації про програму створення китайської ядерної зброї.

Звинувачення проти Чжан Юся були озвучені на закритому брифінгу для вищого командного складу Народно-визвольної армії Китаю, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Джерела стверджують, що Чжан Юся підозрюють не тільки в шпигунстві, а й у масштабній корупції — отриманні хабарів і торгівлі посадами у військовій ієрархії.

Зокрема, генерала звинувачують в отриманні великих сум грошей за сприяння в просуванні офіцерів по службі, а також вплив на ключові кадрові рішення у сфері військових закупівель і розробок. Йдеться, зокрема, про підтримку призначення Лі Шанфу на посаду міністра оборони КНР та втручання в роботу структур, що відповідають за дослідження і виробництво озброєнь.

Відео дня

Однак найбільш резонансне звинувачення полягає в передачі американцям ключових технічних даних, пов'язаних з ядерним озброєнням Китаю. Хоча які саме відомості про китайську ядерну зброю були передані США, не уточнюється.

Важливо

Найзабороненіше питання в Китаї: хто правитиме після Сі Цзіньпіна

У будь-якому разі, зазначають автори матеріалу, якщо звинувачення підтвердяться, мова може йти про безпрецедентний удар по системі національної безпеки КНР, адже Чжан Юся вважався одним з архітекторів військової модернізації країни і людиною, повністю лояльною голові Сі.

Західні журналісти називають цю ситуацію безпрецедентною для органу, що здійснює керівництво збройними силами Китаю. Річ у тім, що після арешту генерала в Центральній військовій раді залишилося всього двоє людей — сам Сі Цзіньпін і Чжан Шенмінь, який очолює антикорупційний комітет.

Нагадаємо, з 2023 року в КНР прокотилася хвиля корупційних скандалів за участю керівництва Народно-визвольної армії Китаю. За цей час під антикорупційне розслідування потрапило три міністри оборони та низка інших військових чиновників вищого рівня.

Раніше повідомлялося, що під час військового параду в Пекіні китайці вперше продемонстрували міць своєї ядерної тріади.