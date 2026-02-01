Білорусь отримала партію нових російських винищувачів С-30СМ2 з далекобійними ракетами

На білоруську авіаційну базу в Барановичах прибула чергова партія російських винищувачів Су-30СМ2. Літаки оснащені далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М з дальністю ураження до 200 км.

Про прибуття нової партії винищувачів повідомило Міністерство оборони Білорусі. Літаки, що прибули, мають червоні бортові номери, які були зафарбовані.

І хоча точної кількості переданих машин офіційно не розкривають, на опублікованих оборонним відомством республіки кадрах можна побачити сім бортів "тридцяток".

За інформацією російських профільних видань, у 2024 році Білорусь отримала чотири винищувачі Су-30, а протягом 2025 року — шість винищувачів уже поліпшеної модифікації Су-30СМ2.

Як повідомили в "Мілітарному", перша пара літаків із червоними бортовими номерами "09" і "10" прибула на авіабазу в Барановичах у травні. У серпні туди ж надійшла друга пара — з номерами "11" і "12". Останню партію минулого року зафіксували в грудні 2025 року, коли Білорусь отримала винищувачі з номерами "13" і "14".

Відео дня

У результаті на сьогодні білоруські ВПС можуть мати у своєму розпорядженні більш ніж 15 літаків сімейства Су-30 у версіях СМ і СМ2.

Що відомо про винищувач Су-30СМ2

Су-30СМ2 є глибоко модернізованою версією Су-30СМ, який, своєю чергою, створений на базі експортного Су-30МКІ і призначений для Повітряно-космічних сил Росії. Усі ці літаки належать до сімейства багатоцільових винищувачів, створених на основі радянського Су-27, розробленого ще в 1970-х роках.

Модернізовані винищувачі оснащені новою всепогодною бортовою РЛС "Ирбис-Э", комплексом засобів радіоелектронної боротьби, двигунами АЛ-41Ф1С (від винищувача Су-35С) і мають інші удосконалення.

За сукупністю характеристик Су-30СМ2 вважається одним із найпотужніших російських винищувачів четвертого покоління. Він поступається лише одномісному Су-35С, тоді як екіпаж Су-30СМ2 складається з двох пілотів.

Відомо, що винищувач здатний застосовувати російську далекобійну ракету класу "повітря-повітря" Р-37М. За заявленими характеристиками, вона може вражати повітряні цілі на дистанції до 200 кілометрів і вважається однією з найбільш далекобійних ракет такого типу у світі.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Росії розбився літак Су-30. Інцидент стався під час планового навчально-тренувального польоту в Прионезькому районі Карелії, а причиною аварії могла стати помилка пілота.