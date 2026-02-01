Беларусь получила партию новых российских истребителей С-30СМ2 с дальнобойными ракетами

На белорусскую авиационную базу в Барановичах прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2. Самолеты оснащены дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М с дальностью поражения до 200 км.

О прибытии новой партии истребителей сообщило Министерство обороны Беларуси. Прибывшие самолеты имеют красные бортовые номера, которые были закрашены.

И хотя точное количество переданных машин официально не раскрывается, на опубликованных оборонным ведомством республики кадрах можно увидеть семь бортов "тридцаток".

По информации российских профильных изданий, в 2024 году Беларусь получила четыре истребителя Су-30, а в течение 2025 — шесть истребителей уже улучшенной модификации Су-30СМ2.

Как сообщили в "Милитарном, первая пара самолетов с красными бортовыми номерами "09" и "10" прибыла на авиабазу в Барановичах в мае. В августе туда же поступила вторая пара — с номерами "11" и "12". Последнюю партию прошлого года зафиксировали в декабре 2025, когда Беларусь получила истребители с номерами "13" и "14".

В результате на сегодняшний день белорусские ВВС могут располагать более чем 15 самолетами семейства Су-30 в версиях СМ и СМ2.

Что известно об истребителе Су-30СМ2

Су-30СМ2 является глубоко модернизированной версией Су-30СМ, который, в свою очередь, создан на базе экспортного Су-30МКИ и предназначен для Воздушно-космических сил России. Все эти самолеты относятся к семейству многоцелевых истребителей, созданных на основе советского Су-27, разработанного еще в 1970-х годах.

Модернизированные истребители оснащены новой всепогодной бортовой РЛС "Ирбис-Э", комплексом средств радиоэлектронной борьбы, двигателями АЛ-41Ф1С (от истребителя Су-35С) и имеют другие усовершенствования.

По совокупности характеристик Су-30СМ2 считается одним из самых мощных российских истребителей четвертого поколения. Он уступает лишь одноместному Су-35С, тогда как экипаж Су-30СМ2 состоит из двух пилотов.

Известно, что истребитель способен применять российскую дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М. По заявленным характеристикам, она может поражать воздушные цели на дистанции до 200 километров и считается одной из самых дальнобойных ракет такого типа в мире.

Напомним, в ноябре прошлого года в России разбился самолет Су-30. Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета в Прионежском районе Карелии. а причиной крушения могла стать ошибка пилота.