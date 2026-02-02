Рекордний обстріл балістикою та нові дрони: аналіз російських атак у січні 2026 року

У перший місяць 2026 року росіяни встановили абсолютний рекорд із застосування балістичних ракет по території України, зокрема по енергооб'єктах. Крім того, ворог почав використовувати нові модифікації ударних дронів, оснащених сучасними технологіями.

Експерти групи "Інформаційний спротив" та OBOZ.UA проаналізували тактику та засоби ураження, які Росія застосовувала протягом січня, аби зрозуміти, чого очікувати від ворога далі. Аналізували масовані ракетні удари 9, 13, 20 і 24 січня та дійшли висновку, що перший місяць 2026 року відзначився безпрецедентною кількістю використаних балістичних ракет типу 9М723 (ОТРК "Іскандер-М") та їхніх аналогів, зокрема північнокорейських KN-23. Загалом за місяць ворог випустив 91 балістичну ракету, що є історичним максимумом за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній "рекорд" було зафіксовано у жовтні 2025 року (89 одиниць), а в січні 2025-го цей показник становив лише 28 ракет.

Під час обстрілів 9, 13, 20 і 24 січня росіяни застосували по Україні 148 ракет різного типу і модифікацій, з яких було перехоплено 69 (або 46% від загальної кількості). Дві російські ракети не здетонували через заводські дефекти. Балістику перехоплювати надзвичайно важко, що зумовлює низький показник перехоплених цілей.

Якими ракетами атакували Україну в січні — балістики стало більше

Протягом 5 січня росіяни встановили "рекорд" – атакували 16 ракетами. Загалом протягом першого тижня січня Україну атакували 18 балістичними ракетами, з яких збили лише одну. Протягом другого тижня січня ЗС РФ застосували 38 ракет 9М723 та KN-23, а також 5В55 комплексів С-300, з яких збили 11 цілей. Протягом третього тижня – 23 балістичні ракети, з яких збили 14. Наприкінці січня росіяни вдарили по України 12 балістичними ракетами – з яких збили п'ять.

Уламки KN-23 Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Експерти зазначають, що балістичні ракети стають основним інструментом терору, витісняючи крилаті ракети Х-101 та "Калібр". Головна причина — складність їх перехоплення. Системи Patriot та SAMP/T, здатні збивати такі цілі, залишаються дефіцитними і не можуть прикрити всі великі міста України.

Також у січні були зафіксовані:

Рідкісний масований удар ракетами Х-22/32 (24 січня, збито 9 з 12).

Застосування гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон".

Чергова демонстрація ракети РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

Вперше використано ракети-мішені РМ-48У.

Еволюція російських дронів — Starlink та ПЗРК на борту

Попри певне зниження інтенсивності атак дронами (у січні застосовано 4438 БПЛА проти рекордних 6394 у липні 2025), ворог активно модернізує свої безпілотники. Але експерти припускають, що дронів стало менше через складні погодні умови.

Серед ключових нововведень січня експерти помітили Starlink Ілона Маска: термінали супутникового зв'язку почали масово встановлювати на ударні дрони, що значно покращує їхню керованість.

Російський дрон із Starlink Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Також "Шахеди" оснащують інфрачервоними прожекторами для засліплення зенітників та авіації.

Фіксуються випадки встановлення на "дрони-камікадзе" переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) та ракет Р-60 для боротьби з українською авіацією.

Макет дрону "Італмас" Фото: Скриншот

Також росіяни стали застосовувати нові типи дронів, зокрема БМ-35 "Італмас", які є дешевшою версією Shahed-136, а також дронів-приманок "Гербер" та "Пародій".

Ефективність української ППО проти дронів у січні склала 83% (знищено 3716 цілей).

Обстріли України — які прогнози на 2026 рік

Аналітики попереджають, що тенденція до збільшення частки балістики в російських ударах є вкрай негативною і стане одним із головних викликів для України у 2026 році. Ворог робить ставку на ракети, які українській ППО найважче збивати.

Водночас постійне технічне вдосконалення російських дронів (тільки за січень зафіксовано близько дюжини модифікацій) свідчить про те, що РФ не планує збавляти темпи повітряного терору, адаптуючи свою тактику до можливостей української оборони.

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого росіяни масовано обстріляли Черкаську область. Місцеві ЗМІ повідомляли, що під атакою була енергетична інфраструктура.

А 1 лютого росіяни двома дронами поцілили по цивільному автобусу в Дніпропетровській області. Загинули 15 осіб.