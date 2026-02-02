Рекордный обстрел баллистикой и новые дроны: анализ российских атак в январе 2026 года

В первый месяц 2026 года россияне установили абсолютный рекорд по применению баллистических ракет по территории Украины, в частности по энергообъектам. Кроме того, враг начал использовать новые модификации ударных дронов, оснащенных современными технологиями.

Эксперты группы "Информационное сопротивление" и OBOZ.UA проанализировали тактику и средства поражения, которые Россия применяла в течение января, чтобы понять, чего ожидать от врага дальше. Анализировали массированные ракетные удары 9, 13, 20 и 24 января и пришли к выводу, что первый месяц 2026 года отметился беспрецедентным количеством использованных баллистических ракет типа 9М723 (ОТРК "Искандер-М") и их аналогов, в частности северокорейских KN-23. Всего за месяц враг выпустил 91 баллистическую ракету, что является историческим максимумом за все время полномасштабного вторжения. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован в октябре 2025 года (89 единиц), а в январе 2025-го этот показатель составлял всего 28 ракет.

Во время обстрелов 9, 13, 20 и 24 января россияне применили по Украине 148 ракет различного типа и модификаций, из которых было перехвачено 69 (или 46% от общего количества). Две российские ракеты не сдетонировали из-за заводских дефектов. Баллистику перехватывать чрезвычайно трудно, что обусловливает низкий показатель перехваченных целей.

Какими ракетами атаковали Украину в январе — баллистики стало больше

В течение 5 января россияне установили "рекорд" — атаковали 16 ракетами. Всего в течение первой недели января Украину атаковали 18 баллистическими ракетами, из которых сбили только одну. В течение второй недели января ВС РФ применили 38 ракет 9М723 и KN-23, а также 5В55 комплексов С-300, из которых сбили 11 целей. В течение третьей недели — 23 баллистические ракеты, из которых сбили 14. В конце января россияне ударили по Украине 12 баллистическими ракетами — из которых сбили пять.

Обломки КН-23 Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Эксперты отмечают, что баллистические ракеты становятся основным инструментом террора, вытесняя крылатые ракеты Х-101 и "Калибр". Главная причина — сложность их перехвата. Системы Patriot и SAMP/T, способные сбивать такие цели, остаются дефицитными и не могут прикрыть все крупные города Украины.

Также в январе были зафиксированы:

Редкий массированный удар ракетами Х-22/32 (24 января, сбито 9 из 12).

Применение гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон".

Очередная демонстрация ракеты РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

Впервые использованы ракеты-мишени РМ-48У.

Эволюция российских дронов — Starlink и ПЗРК на борту

Несмотря на некоторое снижение интенсивности атак дронами (в январе применено 4438 БПЛА против рекордных 6394 в июле 2025), враг активно модернизирует свои беспилотники. Но эксперты предполагают, что дронов стало меньше из-за сложных погодных условий.

Среди ключевых нововведений января эксперты заметили Starlink Илона Маска: терминалы спутниковой связи начали массово устанавливать на ударные дроны, что значительно улучшает их управляемость.

Российский дрон из Starlink Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Также "Шахеды" оснащают инфракрасными прожекторами для ослепления зенитчиков и авиации.

Фиксируются случаи установки на "дроны-камикадзе" переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и ракет Р-60 для борьбы с украинской авиацией.

Макет дрона "Италмас" Фото: Скриншот

Также россияне стали применять новые типы дронов, в частности БМ-35 "Италмас", которые являются более дешевой версией Shahed-136, а также дронов-приманок "Гербер" и "Пародий".

Эффективность украинской ПВО против дронов в январе составила 83% (уничтожено 3716 целей).

Обстрелы Украины — какие прогнозы на 2026 год

Аналитики предупреждают, что тенденция к увеличению доли баллистики в российских ударах является крайне негативной и станет одним из главных вызовов для Украины в 2026 году. Враг делает ставку на ракеты, которые украинской ПВО труднее всего сбивать.

В то же время постоянное техническое совершенствование российских дронов (только за январь зафиксировано около дюжины модификаций) свидетельствует о том, что РФ не планирует сбавлять темпы воздушного террора, адаптируя свою тактику к возможностям украинской обороны.

Напомним, в ночь на 2 февраля россияне массированно обстреляли Черкасскую область. Местные СМИ сообщали, что под атакой была энергетическая инфраструктура.

А 1 февраля россияне двумя дронами попали по гражданскому автобусу в Днепропетровской области. Погибли 15 человек.