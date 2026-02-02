Безконтрольні 1500 боєголовок та 700 носіїв: чому через СНО-3 Трамп звернеться до Китаю, — FT

5 лютого 2026 року припиняється діяти договір New START, або третій договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), укладений між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, ідеться у статті медіа The Financial Times. Що станеться після дедлайну і які плани можуть мати у Білому домі, щоб зменшити загрозу ядерної дестабілізації?

2 лютого на порталі медіа FT опублікували редакційний матеріал про завершення дії СНВ-3, після чого 1500 ядерних боєголовок та 500 ядерних ракетоносіїв ніхто не буде контролювати. Відповідно до домовленостей, укладених в кінці "холодної війни", США та СРСР (згодом РФ), погодились тримати в повній бойовій готовності не більш як 1550 ракет і звітувати про будь-які переміщення засобів ураження та засобів пуску.

Після 5 лютого (для Вашингтону — після 4 лютого) обидві країни не матимуть жодної зовнішньої сили, яка б стежила, контролювала та обмежувала стратегічне наступальне озброєння — тобто ядерну зброю, ідеться у статті. До сьогодні, коли до дедлайну лишається 2-3 дні, не чути, щоб договір пролонгувала вчетверте. Втім, є виступи президента США Дональда Трампа, який не раз висловлювався про те, що до нового договору, на його думку, слід було б приєднати й Китай.

"Трамп неодноразово говорив про бажання зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до переговорів щодо контролю над озброєннями", — написало FT з посиланням на коментар Білого дому.

Медіа пояснило, що у 2023 році США та РФ розірвали контакти щодо контролю над ядерною зброєю, — немає взаємних інспекцій та обміну даними. Ознак того, що буде нова угода, не помітно. При цьому FT перелічило можливі наслідки такої ситуації. Серед них — відсутність обмежень на ядерну зброю та втрата прозорості й тому можлива випадкова помилкова ескалація. Крім того, згадується про зростання потужності Китаю, який будує все нові ядерні боєголовки та засоби доставки. До всього, інші країни світу, бачачи відсутність контролю на вищому рівні, можуть і собі захотіти стати ядерними державами. У матеріал FT висловлюється стурбованість, оскільки "на цьому тижні починається світ без контролю над ядерною зброєю".

Ядерна зброя — деталі

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (START I, СНО) — це угода від 1991 року між двома державами планети, які мають найбільші ядерні арсенали — між США та СРСР, а згодом — РФ. Договір СНО-1 завершився у 2009 році, а договір СНО-2 від 2000 року США не ратифікували. Термін дії останнього договору, СНВ-3 (або New START), завершується 4-5 лютого. У 2023 році Москва призупинила інспектування США ядерних арсеналів РФ. В умовах угоди — 1550 розгорнутих ядерних боєголовок, 700 ракетоносіїв (міжконтинентальні балістичні ракети, ракети на субмаринах та важкі бомбардувальники), 800 пускових установок.

Тим часом в січні-лютому 2026 року з'явилась серія заяв росіян, у яких ішлося про ядерну зброю. Наприклад, про неї згадав російський пропагандист Володимир Соловйов, який запропонував збивати ядерними ракетами супутники Starlink. Крім того, 2 лютого з'явилось інтерв'ю заступника глави радбезу РФ Дмитра Медведєва, який згадав, з одного боку, про завершення СНО-3, а з другого — про ядерну доктрину РФ і про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози Москві.

Нагадуємо, у 2024 році Міноборони США повідомило, у якому році Китай матиме 1000 ядерних боєголовок.