Бесконтрольные 1500 боеголовок и 700 носителей: почему из-за СНВ-3 Трамп обратится к Китаю, — FT

5 февраля 2026 года прекращает действовать договор New START, или третий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заключенный между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, говорится в статье медиа The Financial Times. Что произойдет после дедлайна и какие планы могут иметь в Белом доме, чтобы уменьшить угрозу ядерной дестабилизации?

2 февраля на портале медиа FT опубликовали редакционный материал о завершении действия СНВ-3, после чего 1500 ядерных боеголовок и 700 ядерных ракетоносителей никто не будет контролировать. Согласно договоренностям, заключенным в конце "холодной войны", США и СССР (позже РФ), согласились держать в полной боевой готовности не более 1550 ракет и отчитываться о любых перемещениях средств поражения и средств пуска.

После 5 февраля (для Вашингтона — после 4 февраля) обе страны не будут иметь никакой внешней силы, которая бы следила, контролировала и ограничивала стратегическое наступательное вооружение — то есть ядерное оружие, говорится в статье. До сегодня, когда до дедлайна остается 2-3 дня, не слышно, чтобы договор пролонгировали. Впрочем, есть выступления президента США Дональда Трампа, который не раз высказывался о том, что к новому договору, по его мнению, следовало бы присоединить и Китай.

Відео дня

"Трамп неоднократно говорил о желании сохранить ограничения на ядерное оружие и привлечь Китай к переговорам по контролю над вооружениями", — написало FT со ссылкой на комментарий Белого дома.

Медиа объяснило, что в 2023 году США и РФ разорвали контакты по контролю над ядерным оружием, — нет взаимных инспекций и обмена данными. Признаков того, что будет новое соглашение, не заметно. При этом FT перечислило возможные последствия такой ситуации. Среди них — отсутствие ограничений на ядерное оружие и потеря прозрачности и поэтому возможна случайная ошибочная эскалация. Кроме того, упоминается о росте мощности Китая, который строит все новые ядерные боеголовки и средства доставки. Ко всему, другие страны мира, видя отсутствие контроля на высшем уровне, могут и себе захотеть стать ядерными державами. В материал FT выражается обеспокоенность, поскольку "на этой неделе начинается мир без контроля над ядерным оружием".

Ядерное оружие — детали

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (START I, СНВ) — это соглашение от 1991 года между двумя государствами планеты, которые имеют крупнейшие ядерные арсеналы — между США и СССР, а впоследствии — РФ. Договор СНВ-1 завершился в 2009 году, а договор СНВ-2 от 2000 года США не ратифицировали. Срок действия последнего договора, СНВ-3 (или New START), завершается 4-5 февраля. В 2023 году Москва приостановила инспектирование США ядерных арсеналов РФ. В условиях соглашения — 1550 развернутых ядерных боеголовок, 700 ракетоносителей (межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты на субмаринах и тяжелые бомбардировщики), 800 пусковых установок.

Между тем в январе-феврале 2026 года появилась серия заявлений россиян, в которых речь шла о ядерном оружии. Например, о нем упомянул российский пропагандист Владимир Соловьев, который предложил сбивать ядерными ракетами спутники Starlink. Кроме того, 2 февраля появилось интервью заместителя главы совбеза РФ Дмитрия Медведева, который упомянул, с одной стороны, о завершении СНВ-3, а с другой — о ядерной доктрине РФ и о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы Москве.

Напоминаем, в 2024 году Минобороны США сообщило, в каком году Китай будет иметь 1000 ядерных боеголовок.