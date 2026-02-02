Масові обшуки через мобілізацію: поліція взялася за ухилянтів у 20 областях України

128 обшуків у 20 областях України провели оперативники Департаменту стратегічних розслідувань і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з ДБР і працівниками внутрішньої безпеки Збройних Сил України.

Під час спецоперації "Опікун" правоохоронці задокументували десятки епізодів підробки медичних довідок про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю. Саме ці документи фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби, повідомили в Нацполіції.

Під час перевірки кожного епізоду виявилися випадки, коли "люди з інвалідністю", які потребували опіки та догляду, зовсім не мали цієї власне інвалідності. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров'я чоловіків призовного віку.

Наприклад, 34-річний одесит звільнився з лав ЗСУ на підставі висновку військово-лікарської комісії про нібито непридатність до служби за станом здоров'я. Після звільнення чоловік отримав передбачені законодавством виплати, а згодом, щоб його більше не мобілізували, він оформив опіку над тещею, якій у той самий період встановили групу інвалідності.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що реальних медичних підстав для звільнення зі служби у чоловіка не було, а всі подані документи містили недостовірні відомості.

Під час обшуків знайдено "липові" довідки про інвалідність Фото: Нацполiцiя Украiни

Поліція провела 128 обшуків на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Харківської областей.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

У підозрюваних правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, лікарські печатки, медичну документацію з ознаками фіктивності, а також чорнові записи.

Про підозру оголошено 110 військовослужбовцям і цивільним особам.

Дії фігурантів у межах кримінальних проваджень кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самогубства або в інший спосіб);

ч. 1 ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації);

ч. 3 і ч. 4 ст. 358 (підроблення документів та їх використання);

ч. 1 ст. 190 (шахрайство).

За ухилення від призову фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Фігурантам розслідування оголошено про підозру Фото: Нацполiцiя Украiни

Ця хвиля обшуків стала шостою під час проведення операції "Опікун". Минулого року в її межах правоохоронці після слідчих заходів вручили підозри десяткам осіб.

Наразі заходи тривають. Оперативники ДСР і слідчі ГСУ Нацполіції продовжують збір доказової бази та вживають заходів щодо скасування незаконно отриманих відстрочок і звільнень, а також притягнення причетних до зловживань осіб до кримінальної відповідальності.

Нещодавно Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 4 травня, і тому в лютому призов військовозобов'язаних до ЗСУ продовжиться.

Нагадаємо, в Україні можуть мобілізувати навіть багатодітних батьків, осіб із правом на відтермінування та колишніх військовополонених, якщо їхній статус не підтверджено офіційно. У ТЦК зазначають, що без поданих документів людина вважається такою, що підлягає призову, незалежно від життєвих обставин.

Також повідомлялося, що в Міністерстві оборони анонсували можливість автоматичної постановки на військовий облік через застосунок "Резерв+" без відвідування територіальних центрів комплектування та ВЛК.