Массовые обыски из-за мобилизации: полиция взялась за уклонистов в 20 областях Украины

128 обысков в 20 областях Украины провели оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с ДБР и работниками внутренней безопасности Вооруженных Сил Украины.

В ходе спецоперации "Опекун" правоохранители задокументировали десятки эпизодов подделки медицинских справок о якобы необходимости ухода за людьми с инвалидностью. Именно эти документы фигуранты подавали в соответствующие органы для получения отсрочек от мобилизации или досрочного прекращения военной службы, сообщили в Нацполиции.

В ходе проверки каждого эпизода обнаружились случаи, когда "люди с инвалидностью", которые нуждались в опеке и уходе, вовсе не имели этой самой инвалидности. В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.

Например, 34-летний одессит уволился из рядов ВСУ на основании заключения военно-врачебной комиссии о якобы непригодности к службе по состоянию здоровья. После увольнения мужчина получил предусмотренные законодательством выплаты, а впоследствии, чтобы его больше не мобилизовали, он оформил опеку над тещей, которой в тот же период установили группу инвалидности.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что реальных медицинских оснований для увольнения со службы у мужчины не было, а все представленные документы содержали недостоверные сведения.

Во время обысков найдены "липовые" справки об инвалидности Фото: Нацполиция Украины

Полиция провела 128 обысков на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.

У подозреваемых правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, врачебные печати, медицинскую документацию с признаками фиктивности, а также черновые записи.

О подозрении объявлено 110 военнослужащим и гражданским лицам.

Действия фигурантов в рамках уголовных производств квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом);

ч. 1 ст. 336 (уклонение от призыва во время мобилизации);

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов и их использование);

ч. 1 ст. 190 (мошенничество).

За уклонение от призыва фигурантам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Эта волна обысков стала шестой во время проведения операции "Опекун". В прошлом году в ее рамках правоохранители после следственных мероприятий вручили подозрения десяткам человек.

В настоящее время мероприятия продолжаются. Оперативники ДСР и следователи ГСУ Нацполиции продолжают сбор доказательной базы и принимают меры по отмене незаконно полученных отсрочек и увольнений, а также привлечению причастных к злоупотреблениям лиц к уголовной ответственности.

Недавно Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 4 мая, и поэтому в феврале призыв военнообязанных в ВСУ продолжится.

Напомним, в Украине могут мобилизовать даже многодетных родителей, лиц с правом на отсрочку и бывших военнопленных, если их статус не подтвержден официально. В ТЦК отмечают, что без представленных документов человек считается подлежащим призыву, независимо от жизненных обстоятельств.

Также сообщалось, что в Министерстве обороны анонсировали возможность автоматической постановки на воинский учет через приложение "Резерв+" без посещения территориальных центров комплектования и ВВК.