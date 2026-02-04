Слова Трампа розійшлися зі справами Кремля: у РФ відзвітували про удари по енергетиці в Україні

Президент США повідомив, що Володимир Путін дотримав свого слова тиждень не бомбити енергооб'єкти в Україні. За словами Трампа пауза тривала з 25 січня по 1 лютого, тобто з неділі по неділю. Але ЗС РФ завдавали ударів у цей обумовлений період.

"Це енергетичне перемир'я було з неділі по неділю. Воно закінчилося, після чого Путін завдав сильного удару. Путін дотримав свого слова", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста в Білому домі. Але звіти Міноборони РФ цю заяву американського президента спростовують, повідомляє видання "Агентство".

25 січня російське Міноборони звітувало про ураження об'єкта енергетики в Україні. В Україні повідомляли, що удар припав на енергетичний об'єкт у Миколаївській області. У Росії в ніч на 25 січня були атаковані енергооб'єкти в Бєлгороді, про що повідомляв губернатор В'ячеслав Гладков.

26 січня російське Міноборони РФ знову повідомляло про удари по енергооб'єктах України. Цього дня Росія вдарила по Харкову, після чого без світла залишилися близько 80% міста та області.

27 січня удари по енергооб'єктах в Україні продовжилися, про що повідомили в Міноборони Росії, заявивши про "нанесення ураження об'єктів енергетичної інфраструктури". Тоді електрики позбулися частина жителів Харківської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей. Також був удар дронами по Одесі, внаслідок чого було серйозно пошкоджено житловий будинок, загинули чотири людини, 30 постраждали. І було атаковано поїзд у Харківській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей. Пізніше, як писала The New York Times, російські переговірники вибачилися за ці удари і пояснили, що не всі військові отримали наказ припинити вогонь.

Російське Міноборони перестало звітувати про удари по енергетиці в Україні лише 28 січня. Наступного дня, 29 січня, спочатку військові російські блоги, а потім Володимир Зеленський і Трамп повідомили про припинення таких ударів. Кремль підтвердив "енергетичне перемир'я" лише 30 січня.

Росія відновила масштабні атаки по енергетиці в ніч на 3 лютого, коли російські військові завдали наймасованішого удару по Україні у 2026 році. Без світла на піку морозів залишилися більше тисячі багатоповерхівок у Києві.

Зеленський після цього звинуватив Москву в порушенні домовленостей і заявив, що Україна очікує реакції США на порушення Росією енергетичного перемир'я. Він нагадав, що саме американці запропонували обмежити удари по енергоінфраструктурі на час дипломатії та холодної зимової погоди.

Днем раніше, 1 лютого, Росія атакувала автобус із шахтарями компанії ДТЕК у Дніпропетровській області, загинули 12 осіб. Зеленський тоді говорив, що Росія почала завдавати ударів по логістиці, але утримувалася від цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Агентство" цитує оглядача The Wall Street Journal Ярослава Трофімова, який зазначає, що готовність Трампа визнати "кричуще і легко доказове порушення Путіним" обіцянки припинити удари впливає на цінність можливих американських гарантій для України.

"Цінність американських гарантій безпеки для України перебуває в діапазоні від нуля до від'ємного значення", — вважає Трофімов.

При цьому за словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Лівітт, для Трампа порушення Кремлем "енергетичного перемир'я" не було несподіванкою.