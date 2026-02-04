Слова Трампа разошлись с делами Кремля: в РФ отчитались об ударах по энергетике в Украине

Президент США сообщил, что Владимир Путин сдержал свое слово неделю не бомбить энергообъекты в Украине. По словам Трампа пауза длилась с 25 января по 1 февраля, то есть с воскресения по воскресение. Но ВС РФ наносили удары в этот оговоренный период.

"Это энергетическое перемирие было с воскресенья по воскресенье. Оно закончилось, после чего Путин нанес сильный удар. Путин сдержал свое слово", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме. Но отчеты Минобороны РФ это заявление американского президента опровергают, сообщает издание "Агентство".

25 января российское Минобороны отчитывалось о поражении объекта энергетики в Украине. В Украине сообщали, что удар пришелся на энергетический объект в Николаевской области. В России в ночь на 25 января были атакованы энергообъекты в Белгороде, о чем сообщал губернатор Вячеслав Гладков.

26 января российское Минобороны РФ снова сообщало, об ударах по энергообъектам Украины. В этот день Россия ударила по Харькову, после чего без света остались около 80% города и области.

27 января удары по энергообъектам в Украине продолжились о чем сообщили в Минобороны России, заявив о "нанесении поражения объектам энергетической инфраструктуры". Тогда электричества лишились часть жителей Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей. Также был удар дронами по Одессе, в результате чего был серьезно поврежден жилой дом, погибли четыре человека, 30 пострадали. И был атакован поезд в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек. Позднее, как писала The New York Times, российские переговорщики извинились за эти удары и объяснили, что не все военные получили приказ прекратить огонь.

Российское Минобороны перестало отчитываться об ударах по энергетике в Украине только 28 января. На следующий день, 29 января, сначала военные российские блоги, а потом Владимир Зеленский и Трамп сообщили о прекращении таких ударов. Кремль подтвердил "энергетическое перемирие" только 30 января.

Россия возобновила масштабные атаки по энергетике в ночь на 3 февраля, когда российские военные нанесли самый массированный удар по Украине в 2026 году. Без света на пике морозов остались больше тысячи многоэтажек в Киеве.

Зеленский после этого обвинил Москву в нарушении договоренностей и заявил, что Украина ожидает реакции США на нарушение Россией энергетического перемирия. Он напомнил, что именно американцы предложили ограничить удары по энергоинфраструктуре на время дипломатии и холодной зимней погоды.

Днем ранее, 1 февраля, Россия атаковала автобус с шахтерами компании ДТЭК в Днепропетровской области, погибли 12 человек. Зеленский тогда говорил, что Россия начала наносить удары по логистике, но воздерживалась от целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Агентство" цитирует обозревателя The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, который отмечает, что готовность Трампа признать "вопиющее и легко доказуемое нарушение Путиным" обещания прекратить удары влияет на ценность возможных американских гарантий для Украины.

"Ценность американских гарантий безопасности для Украины находится в диапазоне от нуля до отрицательного значения", — считает Трофимов.

При этом по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, для Трампа нарушение Кремлем "энергетического перемирия" не было неожиданностью.