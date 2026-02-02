Целенаправленных ударов РФ по энергетике не было, — Зеленский

Президент Украины сообщил во время селекторного совещания, что сейчас россияне сосредоточились на железнодорожной логистике.

"За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных громадах, но целенаправленных ударов российских ракет и "шахедов" по энергетической инфраструктуре не было. Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что россияне атаковали Днепропетровскую и Запорожскую области — били именно по объектам железной дороги. И поэтому на селекторе определили отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушных сил ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Укрзализныци. Какие именно поручения — неизвестно, но выполнение поручений должно быть уже сегодня.

Зеленский также рассказал о состоянии в энергосистеме Украины. И сообщил о технологической аварии 31 января, ремонтом которой и занимались энергетики: "Работа системы стабилизирована, но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными... В Киеве до сих пор более 200 домов без отопления — в основном это последствия аварий. Для ремонтной работы привлечены бригады из многих регионов Украины, всего работают более двух сотен таких ремонтных бригад", — сообщил президент.

Президент говорил об атаке россиян на Запорожье. В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщали, что ВС РФ атаковали дроном тепловоз, который находился на станции. Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии — люди не пострадали.

Россияне бьют по логистике Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

"Железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", — сообщили в министерстве.

Напомним, Фокус писал, что в январе 2026 года россияне установили абсолютный рекорд по применению баллистических ракет по территории Украины, в частности по энергообъектам. Кроме того, враг начал использовать новые модификации ударных дронов.

А в ночь на 2 февраля россияне массированно обстреляли Черкасскую область. Местные СМИ сообщали, что под атакой была энергетическая инфраструктура.