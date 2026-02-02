Цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці не було, — Зеленський

Президент України повідомив під час селекторної наради, що зараз росіяни зосередились на залізничній логістиці.

"За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що росіяни атакували Дніпропетровську за Запорізьку області – били саме по об’єктах залізниці. І тому на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника Укрзалізниці. Які саме доручення – невідомо, але виконання доручень має бути вже сьогодні.

Зеленський також розповів про стан в енергосистемі України. Та повідомив про технологічну аварію 31 січня, ремонтом якої і займались енергетики: "Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними… У Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад", - повідомив президент.

Президент говорив про атаку росіян на Запоріжжя. У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомляли, що ЗС РФ атакували дроном тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті — люди не постраждали.

Росіяни б'ють по логістиці Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

"Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, Фокус писав, що у січні 2026 року росіяни встановили абсолютний рекорд із застосування балістичних ракет по території України, зокрема по енергооб'єктах. Крім того, ворог почав використовувати нові модифікації ударних дронів.

А в ніч на 2 лютого росіяни масовано обстріляли Черкаську область. Місцеві ЗМІ повідомляли, що під атакою була енергетична інфраструктура.