Росія вдарила касетними снарядами по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених

Російські окупанти вдень 4 лютого атакували Дружківку на Донеччині. Ворог вдарив по ринку, де вранці завжди є масове скупчення людей.

Для атаки РФ використала касетні снаряди. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram.

Пост Вадима Філашкіна Фото: Скриншот

Спершу було відомо про 6 загиблих та 1 пораненого. Однак за 10 хвилин після публікації стало відомо про 7 загиблих та 8 поранених. Водночас він попередив, що остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена.

"Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" не варті нічого", — наголосив Філашкін.

На місці удару працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.

Сьогодні ж, 4 лютого, росіяни атакували Дружківку й авіацією — на місто було скинуто дві авіабомби. Внаслідок цієї атаки пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки, про постраждалих інформації немає.

Нагадаємо, що росіяни атакували міста України дронами та ракетами в ніч на 4 лютого. Основною ціллю стала Одеса, по якій з 2 години ночі запустили десятки дронів.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна та обстріли українських міст продовжуватиметься й надалі, хоча Москва начебто відкрита для миру.

Раніше військовий аналітик Костянтин Машовець пояснив, що російські війська провели всю підготовчу роботу з оточення всієї Костянтинівсько-Дружківської агломерації — і існує реальна загроза, що захопити ці міста ворог зможе відносно легко і відносно "дешево".

Натомість воєнний кореспондент Богдан Мірошников звертав увагу, що до Краматорська і Дружківки росіянам залишилося зовсім небагато — 10–13 кілометрів.