ТЕС як "військові цілі" та продовження війни: Пєсков сказав, які об'єкти обстрілюють ЗС РФ

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що війна та обстріли продовжуватиметься, хоч Москва начебто відкрита для миру. При цьому представник Кремля переклав відповідальність за продовження ударів на Україну. Про що ідеться у черговій спроба РФ виправдати обстріли українських теплостанцій?

Збройні Сили РФ підривають не енергетичні об'єкти, а військові цілі, сказав Пєсков російським журналістам, ідеться у дописі росЗМІ ТАСС. Інші тези Пєскова стосувались позиції щодо продовження війни, мирних переговорів в Абу-Дабі, претензій РФ на Африку та завершення договору СНО-3.

Коментарі речника російського президента з'явились близько 12 год 4 лютого, у час початку зустрічі української та російської делегації у Абу-Дабі. Зі слів Пєскова, російські військові, б'ючи по Україні, стріляють начебто по тих цілях, які "як вважають, асоціюються з військовим комплексом". Крім того, посадовець заявив, що завершення війни залежить від України, а поки такого рішення немає, РФ продовжить бої.

Пєсков також відповів на питання щодо переговорів у Абу-Дабі. Речник повідомив, що зустріч тристороння, і при цьому Кремль не планує коментувати перебіг переговорів.

Обстріли України — коментар Пєскова 4 лютого Фото: Скриншот

Обстріли України — деталі ударів по енергетиці

Зазначимо, з кінця січня почались регулярні удари ЗС РФ по українських теплостанціях у Києві, Київській області та в інших регіонах України. Один з масованих ударів з використанням балістики стався під час першої зустрічі в Абу-Дабі (23-24 січня), попередній — 13 січня. Під обстріл потрапили ТЕЦ у столиці: на лівобережжі тисячі будинків залишились без опалення. Наступний потужний удар відбувся в ніч на 3 лютого, коли до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Від обстрілу постраждала теплостанція у Дарницькому районі: міністр енергетики Денис Шмигаль показав Рютте наслідки влучання.

Обстріли України — Шмигаль та Рютте на ТЕЦ-4 в Дарниці після удару 3 лютого Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Обстріли України — зруйнована ТЕЦ-4 в Дарниці після удару 3 лютого Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Тим часом Повітряні сили ЗСУ 3 лютого повідомили, що ЗС РФ вдарили по Україні 71 ракетами, з яких половина були балістичними або летіли по напівбалістичній траєкторії. Основні напрямки атаки — Київ, Харків, Дніпро, а моніторингові канали показали, що російські засоби ураження летіли також на Черкаси та Вінницю. Військові адміністрації розповіли про наслідки удару РФ. З'ясувалось, що у Києві без тепла залишилось понад 1000 будинків, у Харкові — близько 800, у Дніпрі — майже 9 тис. квартир.

Аналітики порталу Defense Express підрахували, скільки ракет PAC3 для ЗРК Patriot повинна отримувати Україна, щоб мати можливість відбиватиму балістичні удари ЗС РФ. З'ясувалось, що необхідно близько 60 протиракет на місяць, тим часом як компанія-виробник здатна виготовляти лише 50. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери затримали PAC3 для Patriot і тому під час удару 23 січня "ППО була порожня".

Нагадуємо, аналітики CSIS розповіли, як Китай допоміг РФ наростити темпи виготовлення ракет "Искандер" для обстрілів України.