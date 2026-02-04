ТЭС как "военные цели" и продолжение войны: Песков сказал, какие объекты обстреливают ВС РФ

Представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что война и обстрелы будут продолжаться, хотя Москва якобы открыта для мира. При этом представитель Кремля переложил ответственность за продолжение ударов на Украину. О чем идет речь в очередной попытке РФ оправдать обстрелы украинских теплостанций?

Вооруженные Силы РФ взрывают не энергетические объекты, а военные цели, сказал Песков российским журналистам, говорится в заметке росСМИ ТАСС. Другие тезисы Пескова касались позиции относительно продолжения войны, мирных переговоров в Абу-Даби, претензий РФ на Африку и завершения договора СНВ-3.

Комментарии спикера российского президента появились около 12 часов 4 февраля, во время начала встречи украинской и российской делегации в Абу-Даби. По словам Пескова, российские военные, ударяя по Украине, стреляют якобы по тем целям, которые "как считают, ассоциируются с военным комплексом". Кроме того, чиновник заявил, что завершение войны зависит от Украины, а пока такого решения нет, РФ продолжит бои.

Песков также ответил на вопрос о переговорах в Абу-Даби. Спикер сообщил, что встреча трехсторонняя, и при этом Кремль не планирует комментировать ход переговоров.

Обстрелы Украины — комментарий Пескова 4 февраля Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — детали ударов по энергетике

Отметим, с конца января начались регулярные удары ВС РФ по украинским теплостанциям в Киеве, Киевской области и в других регионах Украины. Один из массированных ударов с использованием баллистики произошел во время первой встречи в Абу-Даби (23-24 января), предыдущий — 13 января. Под обстрел попали ТЭЦ в столице: на левобережье тысячи домов остались без отопления. Следующий мощный удар произошел в ночь на 3 февраля, когда в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте. От обстрела пострадала теплостанция в Дарницком районе: министр энергетики Денис Шмыгаль показал Рютте последствия попадания.

Обстрелы Украины — Шмыгаль и Рютте на ТЭЦ-4 в Дарнице после удара 3 февраля Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Обстрелы Украины — разрушенная ТЭЦ-4 в Дарнице после удара 3 февраля Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Между тем Воздушные силы ВСУ 3 февраля сообщили, что ВС РФ ударили по Украине 71 ракетой, из которых половина были баллистическими или летели по полубаллистической траектории. Основные направления атаки — Киев, Харьков, Днепр, а мониторинговые каналы показали, что российские средства поражения летели также на Черкассы и Винницу. Военные администрации рассказали о последствиях удара РФ. Выяснилось, что в Киеве без тепла осталось более 1000 домов, в Харькове — около 800, в Днепре — почти 9 тыс. квартир.

Аналитики портала Defense Express подсчитали, сколько ракет PAC3 для ЗРК Patriot должна получать Украина, чтобы иметь возможность отражать баллистические удары ВС РФ. Выяснилось, что необходимо около 60 противоракет в месяц, в то время как компания-производитель способна производить только 50. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры задержали PAC3 для Patriot и поэтому во время удара 23 января "ПВО была пуста".

Напоминаем, аналитики CSIS рассказали, как Китай помог РФ нарастить темпы изготовления ракет "Искандер" для обстрелов Украины.