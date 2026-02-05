Гонка озброєнь без правил: до чого призведе кінець СНВ-III між Вашингтоном і Москвою

5 лютого 2026 року спливає термін дії російсько-американського Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНВ-III), який був підписаний Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 2010 року. Договір регулював два найбільших національних ядерних арсенали у світі. А тепер можлива нова гонка озброєнь, до якої приєднається Китай.

За підрахунками Американської федерації вчених, на частку США і РФ припадає близько 86% світового арсеналу ядерних озброєнь. Однак із закінченням терміну СНО-3 вперше за майже 40 років між Вашингтоном і Москвою не існуватиме механізму, який би перешкоджав новій гонці озброєнь. Фокус зібрав усе, що відомо.

Договір був підписаний 2010 року Медведєвим і Бараком Обамою

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНВ-III) обмежував кількість розгорнутих ядерних боєголовок в обох країн до 1550; кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводного базування і важких бомбардувальників, оснащених для транспортування ядерної зброї, до 700; та кількість "розгорнутих і нерозгорнутих" пускових установок до 800. Договір також встановив обмеження на кількість міжконтинентальної ядерної зброї Росії, яка могла б досягти території США.

Ядерний договір набув чинності 2011 року, а 2021 року був продовжений на п'ять років — до 2026 року. СНВ-III регламентував режим перевірок дотримання договору. Регулярні перевірки сприяли встановленню прозорості та довіри у відносинах між США і РФ у сфері ядерної зброї. Двічі на рік також збиралася комісія, а співпраця не припинялася навіть після анексії Криму 2014 року. Тепер у США побоюються, що стримувального фактора більше немає і новій гонці озброєнь нічого не перешкоджає.

Кінець договору СНВ-III — що говорять у США

"У найгіршому випадку ситуація виходить з-під контролю, і якийсь непередбачуваний або передбачуваний інцидент провокує конфлікт, який швидко переростає в ядерний конфлікт", — сказав Томас Кантріман, колишній виконувач обов'язків заступника держсекретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки.

Але деякі експерти стверджують, що обмеження договору СНВ-3 застаріли і надмірно обмежували можливості США, особливо, коли свій ядерний арсенал нарощує Китай і до 2035 року може мати близько 1500 ядерних боєголовок.

Ядерна зброя в Росії Фото: Flickr

Угода не підлягала повторному продовженню, але обидві країни могли домовитися про подальше дотримання обмежень, встановлених у договорі СНВ-III. Занепокоєння з приводу майбутнього контролю над озброєннями, виникло на тлі того, що Трамп торік також пообіцяв поновити ядерні випробування у США.

У вересні 2025 року Володимир Путін запропонував продовжити цей термін ще на рік. Тоді Трамп заявив, що ця пропозиція "звучить як гарна ідея".

Але останніми тижнями президент США повідомив, що якщо договір СНВ-III спливе, "значить спливе. Ми укладемо більш вигідну угоду".

А 4 лютого держсекретар Марко Рубіо припустив, що США не погодяться зберегти обмеження договору, пославшись на заклик Трампа до ядерної угоди між США, Росією і Китаєм.

"Президент і раніше ясно давав зрозуміти, що для досягнення справжнього контролю над озброєннями в XXI столітті неможливо обійтися без Китаю через його величезні запаси, які швидко зростають", — сказав він.

Але Пекін послідовно відкидає ідею тристоронніх переговорів як у приватному порядку, так і публічно.

Договір СНО-III закінчився — що говорять у Росії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який і підписував із Бараком Обамою договір СНВ-III 2010 року, написав пост у Х, у якому натякнув на ядерну зиму після закінчення дії домовленості про обмеження стратегічних ядерних сил між РФ і США.

"Уперше з 1972 року у Росії (колишнього СРСР) і США немає домовленості про обмеження стратегічних ядерних сил. ОСВ-I, ОСВ-II, СНО-I, СНО-II, СНП, СНО-III — усе це в минулому", — написав Медведєв, опублікувавши скріншот із серіалу "Гра престолів".

Дмитро Медведєв дуже радий тому, що договір не продовжили Фото: Скриншот

А в МЗС РФ висловилися більш стримано і більш розгорнуто. 4 лютого було опубліковано заяву, в якій повідомлялося, що 5 лютого 2026 року "остаточно завершується життєвий цикл російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (#ДСНВ — рос.), підписаного сторонами 8 квітня 2010 року".

У МЗС Росії заявили, що в лютому 2023 року дію ДСНО було призупинено Російською Федерацією на тлі "незадовільного стану справ із реалізацією окремих аспектів Договору, а також з огляду на абсолютно неприйнятні дії США всупереч основоположним для цієї угоди принципам і розуміннями, зафіксованим у її преамбулі", заявивши, що на цю міру РФ "змусила" ворожа політика президента США Джо Байдена.

Але при цьому в МЗС РФ визнали, що Договір СНВ-III виконував свої основні функції.

Вони згадали, що Путін пропонував продовжити дію вищезгаданого договору, але "будь-якої формалізованої офіційної реакції США на російську ініціативу за двосторонніми каналами так і не було отримано": "По суті йдеться про те, що наші ідеї навмисно залишені без відповіді. За обставин, що склалися, виходимо з того, що сторони за ДСНО більше не пов'язані жодними зобов'язаннями і симетричними деклараціями в контексті Договору, включно з його центральними положеннями, і в принциповому плані вільні у виборі своїх подальших кроків", — обтічно повідомили в МЗС РФ і зазначили, що вони готові до "рішучих військово-технічних контрзаходів із метою купірування потенційних додаткових загроз національній безпеці".

Експерти турбуються про нову гонку ядерних озброєнь Фото: РИА

У відповідь на цю заяву представник адміністрації Трампа повідомив CNN: "Президент Трамп неодноразово говорив про необхідність протидії загрозі, яку ядерна зброя представляє для світу, і вказував, що хотів би зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до перемовин щодо контролю над озброєннями".

"Президент визначить подальші кроки в галузі контролю над ядерним озброєнням, і він сам уточнить це питання у встановлені ним терміни", — заявив чиновник.

Гонка озброєнь між США та Росією — що кажуть експерти

Багато хто вважає, що припинення дії обмежень, встановлених договором, не відповідає інтересам національної безпеки США.

"Ми не отримуємо вигоди від марнотратної та неефективної гонки озброєнь. Ми не отримуємо вигоди від відсутності передбачуваності та прозорості щодо того, чим займається російська ядерна програма. Ми не отримуємо вигоди від потенційних непорозумінь або прорахунків, заснованих на нестачі інформації", — заявив Пол Дін, колишній помічник держсекретаря з контролю над озброєннями, стримування і стабільності.

Деякі експерти вважають, що такі дії необхідні для того, щоб заспокоїти союзників, які можуть піддатися спокусі створити власні ядерні арсенали.

Але інші, наприклад Роуз Готтемеллер, яка обіймала посаду головного парламентера США за договором СНВ-3, заявила, що США в цій гонці озброєнь може програти.

Експерти вважають, що в ядерних перегонах США можуть і програти Фото: iz.ru

"На нас чекає багато роботи, потрібно планувати і готуватися", — сказала вона, зазначивши, що потрібен час, щоб скасувати зміни, внесені в підводні човни і бомбардувальники, для дотримання умов договору.

За її словами, Росія набагато краще підготовлена до того, щоб швидко почати завантаження своїх ракет.

"У них є діючі лінії з виробництва боєголовок, а також діючі лінії з виробництва інших супутніх компонентів для їхніх ракетних систем, які вони могли б швидко переналагодити. Ми знаємо, що у них є такі виробничі потужності, а у нас їх немає", — сказала Готтемеллер.

А Деріл Кімбалл, виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями, припускає, що світ може стати свідком небезпечної тристоронньої гонки озброєнь між Росією, США і Китаєм. І час для цього дуже невідповідний.

У гонку ядерних озброєнь вступив Китай Фото: Відкриті джерела

"Закінчення договору в розпал руйнівного підходу адміністрації Трампа до міжнародних правил і договорів може стати відправною точкою для нового виду американсько-російської та американсько-китайської, нестримної і нічим не обмеженої гонки озброєнь, яка дорого обійдеться всім країнам", — підсумував він.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв опублікував ще один пост, у якому заявив, що ні в кого не повинно виникати сумнівів, що Росія застосує ядерну зброю.

