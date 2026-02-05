Гонка вооружений без правил: к чему приведет конец СНВ-III между Вашингтоном и Москвой

5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Договор регулировал два самых больших национальных ядерных арсенала в мире. А теперь возможна новая гонка вооружений, к которой присоединится Китай.

По подсчетам Американской федерации ученых, на долю США и РФ приходится около 86% мирового арсенала ядерных вооружений. Однако с истечением срока СНВ-3 впервые за почти 40 лет между Вашингтоном и Москвой не будет существовать механизма, который бы препятствовал новой гонке вооружений. Фокус собрал все, что известно.

Договор был подписан в 2010 году Медведевым и Бараком Обамой

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок у обеих стран до 1550; количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводного базирования и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для транспортировки ядерного оружия, до 700; и количество "развернутых и неразвернутых" пусковых установок до 800. Договор также установил ограничения на количество межконтинентального ядерного оружия России, которое могло бы достичь территории США.

Ядерный договор вступил в силу в 2011 году, а в 2021 году был продлен на пять лет — до 2026 года. СНВ-III регламентировал режим проверок соблюдения договора. Регулярные проверки способствовали установлению прозрачности и доверия в отношениях между США и РФ в области ядерного оружия. Дважды в год также собиралась комиссия, а сотрудничество не прекращалось даже после аннексии Крыма в 2014 году. Теперь в США опасаются, что сдерживающего фактора больше нет и новой гонке вооружений ничего не препятствует.

Конец договора СНВ-III – что говорят в США

"В худшем случае ситуация выходит из-под контроля, и какой-то непредвиденный или предсказуемый инцидент провоцирует конфликт, который быстро перерастает в ядерный конфлик", — сказал Томас Кантриман, бывший исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Но некоторые эксперты утверждают, что ограничения договора СНВ-3 устарели и излишне ограничивали возможности США, особенно, когда свой ядерный арсенал наращивает Китай и к 2035 году может иметь около 1500 ядерных боеголовок.

Ядерное оружие в России Фото: Flickr

Соглашение не подлежало повторному продлению, но обе страны могли договориться о дальнейшем соблюдении ограничений, установленных в договоре СНВ-III. Обеспокоенность по поводу будущего контроля над вооружениями, возникла на фоне того, что Трамп в прошлом году также пообещал возобновить ядерные испытания в США.

В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил продлить этот срок еще на год. Тогда Трамп заявил, что это предложение "звучит как хорошая идея".

Но в последние недели президент США сообщил, что если договор СНВ-III истечет, "значит истечет. Мы заключим более выгодное соглашение".

А 4 февраля госсекретарь Марко Рубио предположил, что США не согласятся сохранить ограничения договора, сославшись на призыв Трампа к ядерной сделке между США, Россией и Китаем.

"Президент и ранее ясно давал понять, что для достижения подлинного контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без Китая из-за его огромных и быстро растущих запасов", — сказал он.

Но Пекин последовательно отвергает идею трехсторонних переговоров как в частном порядке, так и публично.

Договор СНВ-III истек – что говорят в России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который и подписывал с Бараком Обамой договор СНВ-III в 2010 году, написал пост в Х, в котором намекнул на ядерную зиму после окончания действия договоренности об ограничении стратегических ядерных сил между РФ и США.

"Все! Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договоренности об ограничении стратегических ядерных сил. ОСВ-I, ОСВ-II, СНВ-I, СНВ-II, СНП, СНВ-III — все это в прошлом", - написал Медведев, опубликовав скриншот из сериала "Игра престолов".

Дмитрий Медведев очень рад тому, что договор не продолжили Фото: Скриншот

А в МИД РФ выразились более сдержанно и более развернуто. 4 февраля было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что 5 февраля 2026 года "окончательно завершается жизненный цикл российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (#ДСНВ), подписанного сторонами 8 апреля 2010 года".

В МИД России заявили, что в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне "неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле", заявив, что на эту меру РФ "вынудила" враждебная политика президента США Джо БАйдена.

Но при этом в МИД РФ признали, что Договор СНВ-III выполнял свои основные функции.

Они упомянули, что Путин предлагал продолжить действие вышеупомянутого договора, но "какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена": "По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов", - обтекаемо сообщили в МИД РФ и отметили, что они готовы к "решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности".

Эксперты беспокоятся о новой гонке ядерных вооружений Фото: РИА

В ответ на это заявление представитель администрации Трампа сообщил CNN: "Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую ядерное оружие представляет для мира, и указывал, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и вовлечь Китай в переговоры по контролю над вооружениями".

"Президент определит дальнейшие шаги в области контроля над ядерным вооружением, и он сам уточнит этот вопрос в установленные им сроки", — заявил чиновник.

Гонка вооружений между США и Россией – что говорят эксперты

Многие считают, что прекращение действия ограничений, установленных договором, не отвечает интересам национальной безопасности США.

"Мы не получаем выгоды от расточительной и неэффективной гонки вооружений. Мы не получаем выгоды от отсутствия предсказуемости и прозрачности в отношении того, чем занимается российская ядерная программа. Мы не получаем выгоды от потенциальных недоразумений или просчетов, основанных на недостатке информации", — заявил Пол Дин, бывший помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности.

Некоторые эксперты считают, что такие действия необходимы для того, чтобы успокоить союзников, которые могут поддаться искушению создать собственные ядерные арсеналы.

Но другие, например Роуз Готтемеллер, занимавшая должность главного переговорщика США по договору СНВ-3, заявила, что США в этой гонке вооружений может проиграть.

Эксперты считают, что в ядерной гонке США могут и проиграть Фото: iz.ru

"Нам предстоит много работы, нужно планировать и готовиться", — сказала она, отметив, что потребуется время, чтобы отменить изменения, внесенные в подводные лодки и бомбардировщики, для соблюдения условий договора.

По ее словам, Россия гораздо лучше подготовлена ​​к тому, чтобы быстро начать загрузку своих ракет.

"У них есть действующие линии по производству боеголовок, а также действующие линии по производству других сопутствующих компонентов для их ракетных систем, которые они могли бы быстро переналадить. Мы знаем, что у них есть такие производственные мощности, а у нас их нет", — сказала Готтемеллер.

А Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, предполагает, что мир может стать свидетелем опасной трехсторонней гонки вооружений между Россией, США и Китаем. И время для этого очень неподходящее.

В гонку ядерных вооружений вступил Китай Фото: Открытые источники

"Истечение договора в разгар разрушительного подхода администрации Трампа к международным правилам и договорам может стать отправной точкой для нового вида американо-российской и американо-китайской, безудержной и ничем не ограниченной гонки вооружений, которая дорого обойдется всем странам", - заключил он.

Напомним, Дмитрий Медведев опубликовал еще один пост в котором заявил, что ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия применит ядерное оружие.

А 2 февраля Фокус писал о выступлении российского пропагандиста Владимира Соловьева, который возобновил ядерные угрозы и предложил взорвать ядерную бомбу в космосе, чтобы уничтожить спутники Starlink.