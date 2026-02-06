Відкладена відплата: російського генерала Алексєєва могли "прибрати" через заколот Пригожина

Володимир Алексєєв з 2011 року обіймав посаду заступника начальника ГРУ, російської військової розвідки. Але після того, як він пожартував, що Пригожин може "забрати" тодішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова, його відсторонили і тримали під наглядом.

Тож The Wall Street Journal нагадує, що хоч замах на Алексєєва стався після серії вбивств високопосадовців військових чиновників на території Росії, але він неминуче вплине на переговори Росії та України в Абу-Дабі, бо його безпосередній начальник, Ігор Костюков, очолює ці переговори. А сам Алексєєв, якому зараз бажають одужання в Кремлі, був в опалі після заколоту Євгена Пригожина і його ПВК "Вагнер" у 2023 році.

Відео, після якого Алексєєва відсторонили і "тримали під наглядом"

Джерела, знайомі із ситуацією, повідомили, що його відсторонили від служби і помістили під спостереження, після того, як, з'явившись на переговори до Пригожина, Алексєєв зі сміхом запропонував "забирати" Шойгу і Герасимова, яких глава ПВК "Вагнер" звинувачував у військових невдачах.

Алексєєва не обрали для участі в мирних переговорах з офіційними особами США та України, які тривають.

Журналісти визнають, що Київ прагне використовувати цілеспрямовані атаки проти російських воєначальників і видних провоєнних діячів, щоб отримати перевагу у війні з Росією. Але у випадку з Алексєєвим, чиї зв'язки з ПВК "Вагнер" зробили його підозрюваним у розслідуваннях після невдалого заколоту Пригожина, деякі аналітики заявили, що п'ятничний напад міг бути випадком відкладеної відплати.

Також мешканці будинку на Волоколамському шосе, де підстрелили Алексєєва, підозріло довго скаржилися на неробочі камери спостереження в під'їзді.

Будинок, де стріляли в Алексєєва Фото: Соцсети

При цьому ВВС зазначає, що після смерті Пригожина саме Володимир Алексєєв і заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров, які вели з Пригожиним переговори в захопленому Ростові-на-Дону, "розбиралися з усією африканською спадщиною загиблого бізнесмена і створювали російський "Африканський корпус". Також Алексєєв курирував створення ПВК "Еспаньола", главу якої Станіслава Орлова вбили в окупованому Криму. А також повідомляється, що саме Алексєєв нібито допоміг посадити заступника Шойгу Тимура Іванова.

Нагадаємо, Фокус писав про персону генерала Володимира Алєксєєва, який зіграв ключову роль у плануванні військових операцій Росії в Сирії та в Україні, а також курирував створення всіх так званих "добровольчих" формувань, що беруть участь у війні з Україною. Також генерал займався створенням ПВК "Редут", яка мала стати альтернативою "Вагнеру".

Також ми розповідали деталі замаху на російського генерала Алексєєва. Повідомляється, що його поранили в спину, а нападник утік.