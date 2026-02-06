Отложенное возмездие: российского генерала Алексеева могли "убрать" из-за мятежа Пригожина

Владимир Алексеев с 2011 года занимал должность заместителя начальника ГРУ, российской военной разведки. Но после того, как он пошутил, что Пригожин может "забрать" тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, его отстранили и держали под наблюдением.

Так что The Wall Street Journal напоминает, что хоть покушение на Алексеева последовало за серией убийств высокопоставленных военных чиновников на территории России, но оно неизбежно повлияет на переговоры России и Украины в Абу-Даби, так как его непосредственный начальник, Игорь Костюков, возглавляет эти переговоры. А сам Алексеев, которому сейчас желают выздоровления в Кремле, был в опале после мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" в 2023 году.

Видео, после которого Алексеева отстранили и "держали под наблюдением"

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что он был отстранен от службы и помещен под наблюдение, после того, как, явившись на переговоры к Пригожину, Алексеев со смехом предложил "забирать" Шойгу и Герасимова, которых глава ЧВК "Вагнер" винил в военных неудачах.

Відео дня

Алексеева не выбрали для участия в продолжающихся мирных переговорах с официальными лицами США и Украины.

Журналисты признают, что Киев стремится использовать целенаправленные атаки против российских военачальников и видных провоенных деятелей, чтобы получить преимущество в войне с Россией. Но в случае с Алексеевым, чьи связи с ЧВК "Вагнер" сделали его подозреваемым в расследованиях после неудавшегося мятежа Пригожина, некоторые аналитики заявили, что пятничное нападение могло быть случаем отложенного возмездия.

Также жители дома на Волоколамском шоссе, где подстрелили Алексеева, подозрительно долго жаловались на неработающие камеры наблюдения в подъезде.

Дом, где стреляли в Алексеева Фото: Соцсети

При этом ВВС отмечает, что после смерти Пригожина именно Владимир Алексеев и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, которые вели с Пригожиным переговоры в захваченном Ростове-на-Дону, "разбирались со всем африканским наследием погибшего бизнесмена и создавали российский "Африканский корпус". Также Алексеев курировал создание ЧВК "Эспаньола", главу которой Станислава Орлова убили в оккупированном Крыму. А также сообщается, что именно Алексеев якобы помог посадить зама Шойгу Тимура Иванова.

Напомним, Фокус писал о персоне генерала Владимира Алексеева, который сыграл ключевую роль в планировании военных операций России в Сирии и в Украине, а также курировал создание всех так называемых "добровольческих" формирований, участвующих в войне с Украиной. Также генерал занимался созданием ЧВК "Редут", которая должна была стать альтернативой "Вагнеру".

Также мы рассказывали детали покушения на российского генерала Алексеева. Сообщается, что его ранили в спину, а нападавший сбежал.