"Убрали, как Пригожина": главу ЧВК "Эспаньола" ликвидировали в оккупированном Крыму, — росСМИ

Станислава Орлова, по прозвищу "Испанец", как оказалось, застрелили силовики в масках еще 4 декабря. Однако несколько дней его смерть росСМИ тщательно скрывали.

Основателя неонацистской бригады "Эспаньола", которая воевала в Украине и была сформирована из ультраправых футбольных фанатов, отпевают сегодня в Москве, в Храме Христа Спасителя. Но обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор, как и смерть еще одного главы российской ЧВК – Евгения Пригожина, сообщает издание ASTRA.

С 10-х чисел декабря об исчезновении "Испанца" ходят ничем не подтвержденные слухи, а причину смерти до сих пор не назвали даже в самой "Эспаньоле", которая официально прекратила свое существование, перейдя под контроль Министерства обороны РФ. Ранее данную ЧВК связывали с друзьями Путина братьями Ротенбергами.

Станислав Орлов был основателем российской ЧВК "Эспаньола" Фото: Соцсети

Оказалось, что созданная из футбольных фанатов бригада организовала "базу" в небольшом СНТ "Флотский" в аннексированном Севастополе, скупив там несколько участков. Именно на одном из них стояла "дача" Станислава Орлова. 4 декабря 2025 года вооруженные люди в камуфляже с автоматами ворвались в дом "Испанца" и расстреляли его. Очевидцы, с которыми пообщалась ASTRA, утверждают, что экс-командир даже не отстреливался.

На видео с камер наблюдения видно, что к дому №51, где жил Станислав Орлов, 4 декабря в 12:17 часов дня подъехали четыре машины — черный внедорожник без номеров, УАЗ, легковушка и микроавтобус с номерами на черном фоне, которые невозможно достоверно разобрать из-за качества видео (коды на черных номерах означают военный округ или вид войск, — ред.). Оттуда вышли мужчины с автоматами и в масках. Соседи по СНТ услышали несколько выстрелов.

Только спустя шесть часов, в 18:36, к дому "Испанца" подъехала скорая помощь. Жители СНТ говорят, что "скорая" приехала без мигалок и каких-либо звуковых сигналов, Сотрудники вынесли из дома тело Станислава и в 18:45 уехали из товарищества. Силовики остались на месте для проведения обыска. К какому именно ведомству они относятся, до сих пор достоверно неизвестно.

Дача в оккупированном Крыму, где ликвидировали Орлова Фото: Astra

Поводом для попытки задержания "Испанца" якобы стало подозрение в торговле оружием и участии в ОПГ.

По этим же статьям, о торговле оружием и ОПГ за несколько недель до этого был задержан еще один известный участник ЧВК, экс-командир Морского отряда "Эспаньолы" с позывным "Алтай" Руслан Казанцев. Сейчас он находится под арестом. Ранее про него часто с восторгом писали росСМИ вроде "Комсомольской правды". Он основал морскую группировку, которую даже называли первым российским "морским ЧВК". Она занималась обороной берега аннексированного Крыма — в частности, охраной газодобывающих платформ.

После задержания "Алтая" силовики, провели обыск в гаражном кооперативе "Автолюбитель-2" на Астраханской улице в Севастополе и нашли место, где Казанцев хранил оружие. Оружие бойцы "Эспаньолы" привозили со своей базы в Черноморском (приморский поселок на западе оккупированного Крыма).

После ареста Казанцева и ликвидации Орлова, остальные члены ЧВК, которые жили во "Флотском", исчезли, по некоторым данным, они в бегах.

Примечательно, что родные Орлова узнали о его смерти только через неделю. Сын "Испанца" Игорь Орлов обратился в полицию с просьбой объявить его отца в розыск. Последний раз он разговаривал с отцом 2 декабря. Глава ЧВК, судя по всему, не подозревал о возможном задержании и планировал вернуться из Севастополя домой в Москву в середине месяца.

Станислав Орлов и ЧВК "Эспаньола" – что известно

Станислав Орлов — один из видных российских добровольцев-ультрас, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года на стороне РФ.

Участвовал во Второй Чеченской войне. В 2014 году поехал в Крым, где вместе с другими футбольными фанатами принимал участие в событиях, которые привели к аннексии Россией украинского Крыма, писал в пропагандистской заметке про Орлова RTVI. После Крыма Орлов отправился на Донбасс, где возглавил горловскую разведроту "Череп и кости", входившую в состав батальона "Восток" Александра Ходаковского. Позывной "Испанец" Орлов получил из-за того, что он хорошо знал иностранные языки и, в частности, испанский.

Орлов на матче матче ЦСКА - "Ак Барс" Фото: Соцсети

Весной 2022 года Орлов создал формирование из бывших участников боевых действий, ультраправых активистов и футбольных фанатов, назвав его "Эспаньола" (или 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола»). ЧВК финансировалась близкими к Путину братьями Ротенбергами.

В ноябре 2024 года Великобритания ввела санкции против «Эспаньолы». В апреле 2025 года в "Эспаньоле" назвали мирных жителей Украины «законной целью».

В октябре 2025 года подразделение внезапно решили расформировать, оставив лишь разведцентр "Мелодия".

18 декабря в "Эспаньоле" сообщили, что ее как боевого подразделения больше не существует.

Напомним, ранее Фокус писал о данной ЧВК, а также о знаменитых фанатах Орлова, среди которых был дрессировщик Эдгард Запашный и бывший игрок сборной России по футболу Андрей Соломатин.

Также о смерти основателя российской ЧВК ходило множество слухов. Среди прочих, сообщалось, что его застрелили в перестрелке.